Kontrola voznih karata u Tuzli: Kazna za putnike bez karte 30 KM

Grad Tuzla, Služba za inspekcijske poslove, obavijestila je građane da će pojačano provoditi kontrolu posjedovanja i ispravnosti voznih karata u javnom linijskom prijevozu putnika na području grada.

Prema Odluci o uslovima i načinu organizovanja komunalnog javnog linijskog prijevoza putnika, svaki putnik je tokom vožnje dužan imati odgovarajuću voznu kartu i pokazati je na zahtjev vozača ili kontrolora. Ukoliko pri ulasku u vozilo putnik nema kartu, vozač mu je dužan izdati i naplatiti kartu.

Kontrolu voznih karata vrše ovlašteni kontrolori. Ako se putnik zatekne bez odgovarajuće vozne karte, dužan je platiti doplatnu kartu vozaču. U slučaju odbijanja, kontrolor ima pravo izvršiti uvid u lične identifikacione isprave, sačiniti zapisnik i dostaviti ga Službi za inspekcijske poslove radi pokretanja prekršajnog postupka.

Novčana kazna za neposjedovanje vozne karte iznosi 30 KM.

Iz Gradske uprave Tuzle poručuju da će ovlašteni kontrolori kontinuirano vršiti nadzor, uključujući i dane vikenda, te poduzimati propisane mjere prema prekršiocima. Građanima je upućen apel da koriste uslugu javnog prijevoza isključivo uz važeću voznu kartu.