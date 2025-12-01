Košarkaši BiH ostali bez pobjede u finišu protiv Srbije

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je sinoć u Sarajevu od selekcije Srbije sa 72:74, u susretu drugog kola kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Bh. tim je tokom većeg dijela susreta imao prednost nad favoriziranim protivnikom, ali su sitni detalji na kraju presudili. Srbija je, kao i u prvom kolu, preokret napravila u posljednjoj četvrtini, ponajviše zahvaljujući izuzetno raspoloženim Jaramazu i Tanaskoviću, koji je bh. ekipi zadavao najveće probleme u fazi odbrane. Dodatni udarac bio je i prekršaj Atića u 32. minuti, nakon čega je zbog reakcije dobio tehničku isključujuću grešku, ostavljajući BiH bez važnog igrača u završnici.

Nakon sporog ulaska u meč i pet promašenih napada, reprezentativci BiH konsolidovali su igru i odličnom odbranom preuzeli kontrolu. Vrabac je dominirao na obje strane parketa, a pratili su ga Castaneda, Alibegović i Atić, donijevši BiH šest poena prednosti.

U drugoj četvrtini, uz podršku više od 5.000 navijača u Skenderiji, BiH je nastavila dobru defanzivu. Poeni Ilića i Simanića te trojka Castanede donijeli su devet poena prednosti. Ipak, Srbija se serijom poena do poluvremena približila na minus četiri.

U nastavku je BiH odigrala kvalitetnu odbranu, ali je promašila nekoliko otvorenih šuteva koji su mogli donijeti dvocifrenu razliku. Srbija je to iskoristila i stigla do egala, ali je Penava kratko vratio momentum BiH pogocima „uz faul“. On je održavao prednost i u trenucima kada je reprezentacija teško pogađala za tri poena i sa linije slobodnih bacanja.

Prelomni trenutak desio se u 32. minuti kada je Atić isključen, a Srbija već u narednim napadima prelazi u vodstvo. Dvije trojke Momirova s identičnog mjesta donijele su gostima četiri poena prednosti, što je na kraju bilo dovoljno.

Ipak, kraj susreta donio je dramu – Castaneda je u posljednjih 26 sekundi ubacio pet poena, a Srbija je u završnici izgubila loptu pri ubacivanju. BiH je imala napad za produžetak, ali je Alibegović u posljednjoj sekundi promašio zicer.

Najefikasniji u redovima BiH bili su Castaneda sa 19 poena, Sulejmanović 11, Vrabac devet te Alibegović, Atić i Penava sa po osam. Srbiju su predvodili Tanasković sa 24, Jaramaz 15 i Momirov 11 poena.

Kvalifikacije se nastavljaju krajem februara i početkom marta, kada BiH igra dvomeč protiv Švicarske – mečeve koji bi mogli biti prelomni u borbi za plasman.