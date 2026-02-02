Košarkaši Slobode Energoinvest poraženi u Zetri

Arnela Šiljković - Bojić

Košarkaši Slobode Energoinvest poraženi su sinoć u sarajevskoj Zetri od ekipe Bosne rezultatom 84:61 u finalnom susretu Kupa Bosne i Hercegovine “Mirza Delibašić” sistema A. Sarajevski tim je u meč ušao kao favorit, što je potvrdio sigurnom igrom i kontrolom rezultata u većem dijelu utakmice, čime je osigurao plasman na završnicu kup takmičenja.

Tuzlanski sastav je u ovaj duel ušao oslabljen neigranjem povrijeđenog Tomaševića, ali je uprkos tome dobro otvorio susret. Prva četvrtina protekla je u izjednačenoj igri i završena minimalnom prednošću domaćina 17:16. Tokom druge dionice Bosna postepeno preuzima ritam, pravi rezultatsku razliku i na odmor odlazi s plus devet, 39:30.

U nastavku susreta domaći tim dodatno pojačava tempo i u trećoj četvrtini pravi ključnu prednost. Sloboda Energoinvest nije uspjela pronaći odgovor na čvrstu odbranu i širu rotaciju protivnika, pa je razlika rasla iz minute u minutu. Posljednja četvrtina nije donijela rezultatski preokret, te je Bosna mirno privela utakmicu kraju za ubjedljivu pobjedu i trofej u sistemu A.

Najefikasniji u redovima Slobode Energoinvest bio je Jakupović sa 11 poena, dok je Jugović dodao 10. Glogovac je ubacio devet poena, a po sedam su postigli Milanović i Bukva, koji je zabilježio i osam skokova. Kod Bosne su se izdvojili Šalić i Plummer sa po 15 poena, dok je Atić dodao 14.

Nakon susreta trener Slobode Trbić izjavio je da je presudnu ulogu imala fizička spremnost i duža klupa protivničke ekipe, ističući da je pobjeda Bosne zaslužena i u okviru očekivanja, te da se tuzlanski tim okreće narednim obavezama.

Sloboda Energoinvest je nastup u Kupu Bosne i Hercegovine završila kao drugoplasirana ekipa sistema A. Tuzlake već u srijedu očekuje novo iskušenje, utakmica sedmog kola ABA 2 lige protiv Vršca u Mejdanu.

