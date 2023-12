Košarkaši Slobode savladali ekipu Proma iz Donjeg Vakufa

Košarkaši Slobode sinoć su u Mejdanu dočekali ekipu Proma iz Donjeg Vakufa u 11.kolu Prvenstva Bosne i Hercegovine i upusali pobjedu rezultatom 90:72.

Gosti iz Donjeg Vakufa bolje otvaraju utakmicu i imaju blagu prednost. Domaćin u završnici prvog perioda serijom poena dolazi do prednosti od devet razlike. Nakon prvih 10.minuta igre bilo je 29:20 za Slobodu.

Na startu drugog perioda Promo sa dvije trojke smanjuje na -3, 26:29. Do novog vodstva gosti dolaze u 17.minuti, uspješno poentiraju za tri poena, imaju minimalnu prednost 37:36. Do kraja poluvremena Promo ima blagu prednost i na odmor odlazi 47:40.

Punter sa 13 poena iz Proma i Jakupovic sa 9 poena iz Slobode bili su najefikasniji u prvom poluvremenu utakmice.

Košarkaši Proma vode do 25. minute utakmice, kada igrači Slobode dolaze do izjednačenja 54:54. Do kraja trećeg perioda Tuzlaci stiču prednost od 6 razlike. U četvrti period ulazi se rezultatom 67:60 za domaćina.

Do prve dvocifrene prednosti Sloboda dolazi na početku posljednje četvrtine 70:60. Do kraja utakmice Tuzlaci povećavaju prednost i utakmicu mirno privode kraju za sedmu pobjedu u prvenstvu BiH.

Kod Slobode najefikasniji bio je Jakupović sa 18 poena, dok je Petojević kod gostiju bio najefikasniji sa 17 poena, piše BH Basket.