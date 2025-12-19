Košarkaši Slobode savladali Zrinjski

Košarkaši Slobode Energoinvest upisali su ubjedljivu pobjedu protiv Zrinjskog rezultatom 97:74 u prvoj utakmici 10. kola MaxBet Lige Bosne i Hercegovine, odigranoj sinoć u dvorani Mejdan u Tuzli.

Utakmica je otvorena u izjednačenom ritmu, a nakon prve četvrtine domaći su imali blagu prednost od tri poena, 21:18. Gosti su u drugoj dionici nakratko preokrenuli rezultat i poveli 27:24, ali je Sloboda ubrzo preuzela kontrolu igre, podigla intenzitet u odbrani i efikasnost u napadu, te na poluvrijeme otišla s uvjerljivih 51:38.

U nastavku susreta Tuzlaci nisu dozvolili povratak Zrinjskog, zadržali su dvocifrenu prednost tokom cijelog drugog poluvremena, koja je u jednom trenutku iznosila i 22 poena, te rutinski priveli meč kraju.

Šest košarkaša Slobode imalo je dvocifren učinak. Najefikasniji je bio Jovan Štulić sa 20 poena, Vladimir Tomašević dodao je 19, O’Shown Williams 14, Savo Milanović 12, dok je Sani Čampara utakmicu završio sa 11 poena. U redovima Zrinjskog istakli su se Jalen Radale Weaver sa 23 i Alex Lomax sa 15 poena.

Nakon deset odigranih kola Sloboda Energoinvest ima omjer 7–2, dok Zrinjski ostaje na jednoj pobjedi i osam poraza.