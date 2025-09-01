Košarkaška reprezentacija BiH sinoć poražena od Italije u Limassolu

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć je u Limassolu poražena od Italije rezultatom 96:79 u susretu trećeg kola C-grupe Evropskog prvenstva.

Izabranici selektora Adisa Bećiragića odigrali su mnogo bolje nego u duelu sa Španijom, u pojedinim trenucima imali su i prednost, ali su u završnici ponovo napravili nekoliko grešaka u napadu pa su morali čestitati Italijanima koji su upisali drugu pobjedu na turniru.

Bh. košarkaši otvorili su meč odlično i poveli sa 12:6, ali su Italijani preko raspoloženog Fontecchija brzo preokrenuli. Do kraja prve četvrtine BiH je držala rezultatski priključak i otišla na kratku pauzu sa poenom zaostatka.

Roberson je u finišu prve i na startu druge dionice donio izjednačenje, ali su Italijani ponovo preuzeli inicijativu i trojkama stvorili osam poena prednosti. Nakon time-outa, Bećiragićevi izabranici odgovorili su serijom 6:0, a Nurkić je uz poene donio i odličan učinak u odbrani, no nekoliko promašenih zicera u završnici poluvremena omogućilo je Italiji odlazak na plus četiri.

U trećoj četvrtini Roberson je pogodio trojku i dodatno slobodno bacanje nakon tehničke greške italijanskog selektora, a zatim je Alibegović trojkom donio vodstvo BiH. Međutim, novi pad u igri donio je Talijanima seriju koševa i prednost od deset poena pred kraj perioda.

Sinoć su bh. košarkaši još jednom imali priliku da se vrate, kada je Gegić izborio nesportsku grešku, ali nedovoljno iskorištena prilika i nekoliko vezanih trojki Italijana ponovo su udaljili BiH. U posljednjem periodu Nurkić je držao tim u igri i u 35. minuti približio na minus sedam, no Thompson je tada pogodio pod faulom i taj trenutak se pokazao prelomnim. Do kraja meča Talijani su iskoristili pad u igri BiH i rutinski priveli utakmicu kraju.

Najefikasniji u reprezentaciji BiH bio je Jusuf Nurkić sa 21 poenom i 10 skokova, dok su Roberson dodao 13, Alibegović 12, a Atić 10 poena. Kod Italije je Fontecchio briljirao sa 39 poena i osam skokova, dok su Thompson i Spissu ubacili po 14.

U ostalim utakmicama trećeg kola sinoć su Grčka savladala Gruziju sa 94:53 i osigurala plasman dalje, dok je Španija bila bolja od Kipra sa 91:47. Grčka je prva na tabeli sa šest bodova, po pet imaju Španija i Italija, po četiri BiH i Gruzija, dok Kipar ima tri.

Košarkaška reprezentacija BiH naredni meč igra u utorak protiv Grčke, dok posljednji duel u grupnoj fazi slijedi u četvrtak protiv Gruzije, a taj susret će najvjerovatnije odlučiti o četvrtoplasiranoj ekipi koja ide u narednu rundu.