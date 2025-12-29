Kraljević: Rekordna izdvajanja za penzije i kapitalne projekte za 2026. godinu

Rekordna izdvajanja za penzije i kapitalne projekte u proračunu Federacije BiH za 2026. godinu predviđena su Prijedlogom budžeta koji je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas utvrdila i uputila u parlamentarnu proceduru. Ukupan iznos proračuna iznosi 8.898.279.146 KM, što je za 649 miliona KM više u odnosu na budžet za 2025. godinu.

Zamjenik premijera Federacije BiH i federalni ministar finansija Toni Kraljević istakao je da je riječ o najvećem proračunu do sada, sa snažnim fokusom na socijalnu stabilnost i kapitalna ulaganja. Poseban akcenat stavljen je na razdjel MIO PIO, u kontekstu očekivanog usvajanja izmjena zakona koje predviđaju dvostruko usklađivanje penzija, od 1. januara i od 1. jula 2026. godine.

Rashodi za penzije u narednoj godini planirani su u iznosu od četiri milijarde i 422 miliona KM, što predstavlja historijski maksimum. Kako je pojasnio ministar Kraljević, ovakva struktura budžeta pokazuje opredijeljenost Vlade Federacije BiH da unaprijedi materijalni položaj penzionera.

Budžetom je predviđena i podrška nižim nivoima vlasti. Za kantone je planirano 200 miliona KM, za gradove i općine 48 miliona KM, dok su dodatna dva miliona KM namijenjena za 13 nerazvijenih lokalnih zajednica u Federaciji BiH. Fond solidarnosti bit će podržan sa 80 miliona KM, a program stambenog zbrinjavanja mladih nastavlja se sa 25 miliona KM putem Union banke u državnom vlasništvu.

Poticaji za poljoprivredu povećani su na 190 miliona KM, dok su dodatna sredstva planirana i za obrazovanje, nauku, kulturu i sport. Ministar je naglasio da se kroz ovaj proračun nastoji uspostaviti ravnoteža između socijalnih davanja i ulaganja u razvojne sektore.

Značajna sredstva osigurana su i za kapitalne projekte. Za izgradnju autocesta, brzih i magistralnih cesta planirano je 249 miliona KM, dok je za unapređenje avioprometa predviđeno 10 miliona KM. Aerodrom u Bihaću dobit će pet miliona KM, a šest miliona KM namijenjeno je dokapitalizaciji naftnih terminala Federacije BiH. U proračunu su planirana i sredstva za dokapitalizaciju Rudnika Banovići, koji se tretira kao strateški resurs.

Dodatno su pojačani kapitalni i tekući transferi sa razdjela Federalnog ministarstva okoliša i turizma, kao i podrška realnom sektoru kroz Federalno ministarstvo obrta i poduzetništva, posebno u dijelu razvoja poduzetničke infrastrukture u jedinicama lokalne samouprave. Na razdjelu Federalnog ministarstva prostornog uređenja planirana su sredstva za projekte energetske učinkovitosti, sanaciju klizišta i obnovu nacionalnih spomenika, dok su obrazovanje i nauka dobili dodatna sredstva za unapređenje naučno istraživačkog rada i podršku akademijama.

Za oblast kulture i sporta izdvojeno je 30 miliona KM za izgradnju, adaptaciju i rekonstrukciju sportske infrastrukture, te dodatnih 10 miliona KM za objekte kulturnih institucija, uz pojačanu podršku kulturnim manifestacijama od posebnog značaja za Federaciju BiH.

Na socijalnom razdjelu planirano je i povećanje sredstava za civilne žrtve rata i neratne invalide, kao i za braniteljske transfere, u ukupnom iznosu od 112 miliona KM, po 56 miliona KM za svaku od ovih kategorija.

Za otplatu duga Federacije BiH, uključujući kamate, u proračunu za 2026. godinu planirano je milijardu i 309 miliona KM, čime se, kako je istakao ministar Kraljević, nastoji očuvati fiskalna stabilnost uz istovremena rekordna izdvajanja za penzije, infrastrukturu i razvojne projekte.