Krivična prijava protiv državnih ministara i članova Predsjedništva BiH

Sindikati Državne agencije za istrage i zaštitu, Uprave za indirektno oporezivanje BiH i Službe za poslove sa strancima oglasili su se povodom podnošenja krivične prijave protiv državnih ministara i članova Predsjedništva BiH.

Kako navode, prijava je podnesena zbog štete koju su zaposleni pretrpjeli neusvajanjem budžeta. U saopćenju Sindikata SIPA-e ističe se da je krivična odgovornost isključivo individualna, a ne kolektivna.

Prema Krivičnom zakonu BiH, krivično odgovara svaka osoba koja nesavjesnim postupanjem ili propustom nanosi štetu drugome. To znači da se odgovornost odnosi na pojedince, a ne na kolektivna tijela kao što su Vijeće ministara BiH ili Predsjedništvo BiH, jer ta tijela nemaju pravnu sposobnost da budu nosioci krivične odgovornosti.

Prijava je podnesena protiv ministra finansija i trezora BiH Srđana Amidžića, predsjedavajuće Vijeća ministara BiH Borjane Krišto te članova Predsjedništva BiH Željka Komšića, Željke Cvijanović i Denisa Bećirovića. Sindikati navode da su svojim nesavjesnim postupcima ili propustima nanijeli imovinsku štetu od najmanje 25 miliona KM i povrijedili prava 22.500 zaposlenih u institucijama BiH.

U saopćenju se dodaje da je cilj pojasniti javnosti da se krivična prijava ne odnosi na institucije, već na konkretne pojedince za koje postoji osnov sumnje u počinjenje krivičnog djela. Nakon što su pojedini sindikati insistirali da se prijava podnese protiv kompletnog Vijeća ministara i Predsjedništva BiH, bez ukazivanja na individualnu odgovornost, sindikati SIPA-e, UIO BiH i SPS odlučili su se da prijavu podnesu samostalno.