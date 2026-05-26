Kurban-bajram je u srijedu, poznato vrijeme bajram-namaza

Prema Takvimu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, prvi dan Kurban-bajrama 1447. hidžretske, odnosno 2026. godine, bit će u srijedu, 27. maja.

Centralna bajramska svečanost Rijaseta Islamske zajednice u BiH bit će održana u Gazi Husrev-begovoj džamiji u Sarajevu, gdje će se bajram-namaz klanjati u 5:49 sati.

Bajramsku hutbu kazivat će reisul-ulema dr. Husein ef. Kavazović.

Sabah-namaz bit će klanjan u 4:30 sati, nakon čega je planiran svečani program uz učenje Kur'ana, ilahija i kasida. Prigodno predavanje održat će direktor Gazi Husrev-begove medrese Dževad Pleh.

Direktan prijenos centralne bajramske svečanosti najavljen je na BHT1 i BIR televiziji.

Prvog dana Bajrama reisul-ulema će u Upravnoj zgradi Rijaseta Islamske zajednice na Kovačima organizirati tradicionalno bajramsko čestitanje, od 9 do 12:30 sati.

Kurban-bajram, poznat i kao Hadži-bajram, posebno je vezan za obred žrtvovanja kurbana, dijeljenje kurbanskog mesa siromašnima, prijateljima i komšijama, kao i za hadž, tokom kojeg muslimani borave u Mekki. Ove godine među hadžijama je i više od 2.200 državljana Bosne i Hercegovine.

Kurban-bajram traje četiri dana.