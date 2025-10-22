Lakić: Moramo se politički uozbiljiti i hitno pokrenuti Južnu gasnu interkonekciju

Arnela Šiljković - Bojić
Vedran Lakić
Vedran Lakić RTV Slon

Evropska unija je objavila plan da do kraja 2027. godine u potpunosti prekine kupovinu gasa iz Rusije, što federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić vidi kao posljednje upozorenje za Federaciju BiH da hitno mora djelovati. Kako je izjavio za agenciju Fena, prioritet mora biti izgradnja Južne gasne interkonekcije, a zatim i drugih dotoka gasa koji bi omogućili da Federacija ne zavisi od samo jednog pravca snabdijevanja.

– To bi našoj privredi i građanima omogućilo energent koji smanjuje troškove, ali i veću sigurnost snabdijevanja. Vrijeme je da se politički uozbiljimo i konačno pokrenemo projekt Južne interkonekcije – poručio je Lakić.

Iako je, kako kaže, rok izuzetno kratak, ministar vjeruje da je moguće napredovati ukoliko se postigne politički dogovor. Podsjetio je da je Zakon o Južnoj interkonekciji već usvojen u Federalnom parlamentu, te da sada treba imenovati komisiju koja će donijeti urbanističku dozvolu, što zahtijeva odluku Vlade FBiH. Ministarstvo je već iniciralo hitan postupak, a paralelno se radi i na pripremi međudržavnog sporazuma Bosne i Hercegovine i Hrvatske.

U kompaniji BH-Gas u toku su aktivnosti na eksproprijaciji zemljišta kroz koje bi trebala prolaziti trasa gasovoda. Lakić ističe da očekuje da će ta kompanija uspješno iznijeti projekat, te da će Južna interkonekcija otvoriti prostor za diverzifikaciju i nove tokove gasa ka Federaciji BiH.

Osim Južne, u planu su i druge gasne veze – zapadna interkonekcija, koja bi obuhvatila Unsko-sanski kanton, te sjeverna, koja se odnosi na područje Posavskog kantona, Brčko Distrikta i Tuzlanskog kantona. Time bi se stvorio gasni prsten koji Federaciji daje važnu poziciju u regionalnom energetskom sistemu.

Odluka Evropske unije da do 2027. godine u potpunosti prekine kupovinu ruskog gasa dio je šire strategije energetskog osamostaljenja. Ministri energetike zemalja članica jučer su potvrdili ovaj plan, što dodatno pojačava pritisak na zemlje Zapadnog Balkana da osiguraju alternativne izvore i pravce snabdijevanja.

Zakon o gasovodu “Južna interkonekcija Bosna i Hercegovina i Republika Hrvatska” izglasan je u Parlamentu Federacije BiH 16. januara ove godine. Predviđa se izgradnja gasovoda koji bi povezao Bosnu i Hercegovinu s terminalom ukapljenog prirodnog gasa na hrvatskom ostrvu Krk, a zatim i s evropskom mrežom gasovoda. Trasa bi iz pravca Hrvatske išla preko zapadne Hercegovine prema srednjoj Bosni, a nosilac projekta je BH-Gas.

