Liječnici upozoravaju: Zašto ovaj suplement ne treba konzumirati uz mlijeko

Ako razmišljate o uzimanju suplemenata ili ih već koristite, važno je znati na koji način ih pravilno konzumirati kako bi tijelo imalo što veću korist. Doktor Suraj Kukaida posebno upozorava na suplementaciju željezom, naglašavajući da određene kombinacije s hranom i pićima mogu smanjiti njegovu apsorpciju, pa čak i ugroziti zdravlje.

Željezo je ključni mineral koji učestvuje u stvaranju crvenih krvnih zrnaca, podržava zdravlje stanica, kože i jača imunitet. Iako se u pravilu može unijeti kroz raznovrsnu ishranu, mnogi ipak imaju problema s prirodnom apsorpcijom. Kada dođe do nedostatka, može se razviti anemija – stanje koje se obično razvija mjesecima ili godinama i donosi iscrpljenost, nedostatak daha, vrtoglavice, palpitacije, blijedu kožu i glavobolje.

Razlika postoji između samog manjka željeza i anemije uzrokovane tim nedostatkom. Smanjene vrijednosti feritina u krvi često su rezultat nedovoljnog unosa kroz ishranu. Međutim, kod anemije zbog nedostatka željeza, obično se uvodi terapija sa značajno većim dozama – najmanje 200 miligrama dnevno, kako objašnjava dr. Kukaida. On pritom naglašava da tablete uzete na svoju ruku često neće biti dovoljne i da se samo namirnicama bogatim željezom ne može nadoknaditi toliki manjak.

Kod uzimanja suplemenata preporuka je da se kombinuju s vitaminom C, recimo čašom soka od narandže, jer to pomaže boljoj apsorpciji. S druge strane, mlijeko i mliječni proizvodi usporavaju ili blokiraju proces, pa ih je najbolje izbjegavati u istom obroku. Stručnjaci iz NHS-a savjetuju da se tablete uzimaju samo uz vodu ili sok, dok Medline Plus preporučuje razmak od barem dva sata između konzumiranja kalcija ili mlijeka i suplementa željeza. Najbolje djeluju na prazan želudac, ali kod nekih mogu izazvati mučninu, grčeve ili proljev, pa se tada preporučuje uzimanje uz malu količinu hrane.

Simptomi nedostatka željeza i anemije uključuju umor, slabost, kratak dah, ubrzane ili nepravilne otkucaje srca, bljedilo kože i glavobolje, a zanemarivanje ovog stanja može imati ozbiljne posljedice.