Lugavić s predstavnicima Stranke penzionera o projektima za starije građane

Nedžida Sprečaković
Lugavić s predstavnicima Stranke penzionera o projektima za starije građane
Lugavić s predstavnicima Stranke penzionera o projektima za starije građane

Gradonačelnik Tuzle, dr. sc. Zijad Lugavić, sastao se s predstavnicima Stranke penzionera/umirovljenika Bosne i Hercegovine – predsjednikom Dževahidom Sokićem, glavnim sekretarom Fadilom Alihodžićem i predsjednikom Nadzornog odbora Munibom Karačićem.

Tokom sastanka razgovarano je o projektima koji su usmjereni na unapređenje kvaliteta života građana treće životne dobi, s naglaskom na inicijative koje promovišu aktivno starenje, socijalnu uključenost i ravnopravan pristup uslugama.

Predstavnici Stranke penzionera/umirovljenika BiH zahvalili su gradonačelniku Lugaviću na otvorenom dijalogu i podršci koju Grad Tuzla kontinuirano pruža starijim građanima, prepoznajući napore gradske administracije u razvoju društva solidarnosti i međugeneracijske povezanosti.

Gradonačelnik Lugavić naglasio je da Grad Tuzla nastavlja razvijati i podržavati projekte koji doprinose boljem životu svih građana, a posebno programe usmjerene na poboljšanje položaja starijih osoba kroz infrastrukturne, socijalne i kulturne aktivnosti.

Grad Tuzla ostaje posvećen izgradnji zajednice jednakih mogućnosti za sve generacije, u kojoj su briga, poštovanje i dostojanstvo temeljni principi zajedničkog djelovanja.

pročitajte i ovo

Vijesti

Završen projekat asfaltiranja puta u naselju Križani

Istaknuto

Evo kad će biti isplaćene oktobarske penzije u Federaciji BiH

Istaknuto

Delić potvrdio: Zakon o PIO spreman, minimalna penzija 700 KM od...

Vijesti

Počela sanacija igrališta s vještačkom travom u Novom naselju Solina

Vijesti

Započeli radovi na širenju vodovodne mreže u Gornjoj Tuzli

Vijesti

Usvojen Nacrt Budžeta Grada Tuzla za 2026. godinu

Vijesti

Na Aerodromu Sarajevo oduzeti iPhone uređaji u pokušaju krijumčarenja

Vijesti

Po nalogu POSKOK-a pretres u Vladi FBiH i FUP-u

Vijesti

Skupština TK sutra o seksualnom iskorištavanju djevojčica

Vijesti

Kod studentice iz Indije koja studira u Foči potvrđen trbušni tifus

Vijesti

Od decembra ukida se prodaja ACC TAG uređaja na tri naplatna mjesta

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]