Gradonačelnik Tuzle, dr. sc. Zijad Lugavić, sastao se s predstavnicima Stranke penzionera/umirovljenika Bosne i Hercegovine – predsjednikom Dževahidom Sokićem, glavnim sekretarom Fadilom Alihodžićem i predsjednikom Nadzornog odbora Munibom Karačićem.

Tokom sastanka razgovarano je o projektima koji su usmjereni na unapređenje kvaliteta života građana treće životne dobi, s naglaskom na inicijative koje promovišu aktivno starenje, socijalnu uključenost i ravnopravan pristup uslugama.

Predstavnici Stranke penzionera/umirovljenika BiH zahvalili su gradonačelniku Lugaviću na otvorenom dijalogu i podršci koju Grad Tuzla kontinuirano pruža starijim građanima, prepoznajući napore gradske administracije u razvoju društva solidarnosti i međugeneracijske povezanosti.

Gradonačelnik Lugavić naglasio je da Grad Tuzla nastavlja razvijati i podržavati projekte koji doprinose boljem životu svih građana, a posebno programe usmjerene na poboljšanje položaja starijih osoba kroz infrastrukturne, socijalne i kulturne aktivnosti.

Grad Tuzla ostaje posvećen izgradnji zajednice jednakih mogućnosti za sve generacije, u kojoj su briga, poštovanje i dostojanstvo temeljni principi zajedničkog djelovanja.