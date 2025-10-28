Magazinović i grupa poslanika traže imenovanje glavnog pregovarača BiH za EU

Grupa poslanika u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine uputila je predsjedavajućem zahtjev za sazivanje hitne sjednice tog doma 30. oktobra, sa samo jednom tačkom dnevnog reda – “Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o prijedlogu Saše Magazinovića za uvrštavanje tačke ‘Prijedlog odluke o formiranju ureda i proceduri imenovanja glavnog pregovarača Bosne i Hercegovine za vođenje pregovora o pristupanju Evropskoj uniji’”.

Zahtjev su potpisali predsjedavajući klubova poslanika: Saša Magazinović (SDP BiH), Mira Pekić (SDS-PDP-Za pravdu i red), Nihad Omerović (NiP), Sabina Ćudić (Naša stranka – BHI KF) i Jasmin Emrić (Mješoviti klub).

U obrazloženju zahtjeva navedeno je da će, ukoliko prijedlog bude usvojen u drugom krugu glasanja, rasprava i glasanje o samoj odluci biti održani na istoj sjednici.

Podsjećamo, na sjednici Predstavničkog doma održanoj 15. oktobra, Magazinović je u ime navedenih klubova predložio da se u dnevni red uvrsti tačka o formiranju ureda i proceduri imenovanja glavnog i zamjenika glavnog pregovarača BiH za EU integracije. Prijedlog tada nije dobio potrebnu entitetsku većinu, pa je upućen Kolegiju Doma na usaglašavanje.

Poslanik Saša Magazinović za Fenu je kazao da je razlog zahtjeva za hitnu sjednicu potreba da se proces što prije privede kraju.

“Mi koji stojimo iza ovog prijedloga odluke, a radi se o devet političkih stranaka, smatramo da direktno izabrani predstavnici građana trebaju izabrati glavnog pregovarača i njegove zamjenike, uz puno uvažavanje uloge Predsjedništva BiH i Vijeća ministara u procesu koji slijedi,” rekao je Magazinović.

Dodao je da je cilj da na toj funkciji bude kompetentna i kapacitirana osoba, jasno opredijeljena za evropski put BiH.

“U to da predstavnik SNSD-a to nije, uvjerili smo se i kroz glasanja o evropskim zakonima, kao i kroz brojne javne izjave,” naglasio je Magazinović.