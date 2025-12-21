Magla i klizav kolovoz otežavaju saobraćaj širom BiH

Saobraćaj se na većini cesta u Bosni i Hercegovini odvija po mokrom i klizavom kolovozu, dok magla i niska oblačnost značajno smanjuju vidljivost na širem području zemlje. Otežani uslovi zabilježeni su na područjima Bihaća, Potpeća, Banovića, Kalesije, Kladnja, Matuzića, Čapljine, Jablanice, Kupresa, Glamoča, Bosanskog Grahova, Jajca, Komara, Donjeg Vakufa, Bugojna, Kiseljaka, Viteza, Makljena i Sarajeva. Vozačima se savjetuje prilagođavanje brzine i načina vožnje trenutnim uslovima, izbjegavanje rizičnih preticanja te obavezno korištenje sigurnosnog pojasa.

Radovi su započeli na magistralnoj cesti Kladanj–Stupari, gdje se svakim danom osim nedjelje, u periodu od 7 do 17 sati, saobraća jednom trakom uz naizmjenično propuštanje vozila.

Na magistralnoj cesti Buna–Stolac, u naselju Hodbina, izvode se sanacioni radovi, zbog čega se saobraćaj svakodnevno, osim nedjelje, od 7:30 do 16 sati odvija usporeno, jednom trakom.

Radovi su u toku i na magistralnoj cesti Konjic–Jablanica, u mjestu Donje Paprasko, gdje se saniraju dilatacije na mostu. Saobraćaj se odvija jednom trakom uz regulaciju semaforima.

Zbog zamjene rasvjetnih tijela zatvorena je jedna cijev tunela Bijela Vlaka na dionici autoceste A-1 Počitelj–Bijača, a saobraćaj se odvija dvosmjerno suprotnom stranom autoceste.

Na dionici autoceste A-1 Visoko–Podlugovi, zbog radova na kablovskoj kanalizaciji, zatvorene su vozna i zaustavna traka.

Na magistralnoj cesti Jablanica–Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za teža vozila i dalje na snazi obustava saobraćaja.

Radovi se izvode i na dionici autoceste A-1 Podlugovi–Sarajevo sjever, kao i na magistralnim cestama Olovo–Semizovac, Bileća–Trebinje na lokalitetu Žudojevići, Gacko–Foča u Sastavcima, te na ulazu u Neum.

Na graničnom prelazu Gradina zabilježene su duge kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prelazima promet je pojačan, ali zadržavanja trenutno ne prelaze 30 minuta.

Zbog uvođenja novog sistema registracije ulaska i izlaska u zemlje Evropske unije, Entry/Exit System (EES), moguća su dodatna zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, dok je od 2. decembra 2025. godine granični prelaz Karakaj otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak na snazi je zabrana saobraćaja za sva teretna vozila.

Vozači se podsjećaju da je na cestama u Bosni i Hercegovini obavezno posjedovanje zimske opreme.