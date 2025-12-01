Magla i niska naoblaka smanjuju vidljivost na pojedinim dionicama

Kolovoz je pretežno vlažan do suh u nizinama, dok je u višim planinskim predjelima pretežno mokar. Mogući su odroni uslijed temperaturnih oscilacija. Magla i niska naoblaka smanjuju vidljivost na dionicama: Prozor-Jablanica, Konjic-Jablanica, Bugojno-Rostovo-Novi Travnik, Bugojno-Gornji Vakuf-Uskoplje, Bugojno-Donji Vakuf, Turbe-Nević Polje, Tarčin-Bradina, ali i na širem području: Potpeća, Banovića, Kalesije, Bukinja i Kladnja.

Na svim putnim pravcima savjetuje se opreznija vožnja uz poštivanje svih saobraćajnih propisa.

Zbog radova na zamjeni rasvjetnih tijela za saobraćaj zatvorena cijev u tunelu Igman, na dionici autoceste A-1 Sarajevo zapad – Lepenica. Saobraća se dvosmjerno suprotnom stranom autoceste, uz postavljenu saobraćajnu signalizaciju, sve do završetka radova.

Prema informacijama firme koja održava dionicu magistralne ceste Jablanica-Blidinje, putnička vozila do 3,5t saobraćaju otežano, na vlastitu odgovornost. Za vozila preko 3,5 t saobraćaj je idalje obustavljen.

U toku je sanacija klizišta u mjestu Sijeračke stijene na magistralnoj cesti Dobro Polje-Miljevina, gdje od 08 do 17 sati dolazi do obustava u trajanju do 45 minuta.

Radovi su aktuelni na magistralnim cestama: Semizovac-Olovo, Jajce-Crna Rijeka, Bileća-Trebinje (na lokalitetu Žudojevići), Gacko-Foča (u Sastavcima), kao i na ulazu u Neum.

Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati), saopćeno je iz IC BiHAMK-a.