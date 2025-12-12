Magla i niska oblačnost u kotlinama, sunčano u ostatku Bosne i Hercegovine

U Bosni po kotlinama i uz riječne tokove jutros preovladava magla ili niska oblačnosti, a u ostatku zemlje je sunčano.

Temperature zraka u 07.00 sati: Livno -3; Drvar, Sokolac -2; Bugojno -1; Banja Luka, Bihać, Jajce, Prijedor 0; Bjelašnica, Sanski Most, Sarajevo, Zenica 1; Zvornik 2; Srebrenica, Trebinje 4; Bijeljina, Gradačac 5; Tuzla 6 i Mostar 7 stepeni.

Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 948 hPa, za 4 hPa je viši od normalnog i lagano raste.

Danas će u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove preovladavati magla ili niska oblačnosti, a u ostatku zemlje sunčano. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 3 do 9, na jugu do 16 stepeni.

U Sarajevu magla i niska oblačnost. Dnevna temperatura zraka oko 3 stepena, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.