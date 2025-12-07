Magla, odroni i radovi: Vozače očekuju otežani uslovi u većem dijelu BiH

RTV SLON
stanje na cestama/ opasnost od odrona
Foto: Arhiva

U većem dijelu Bosne i Hercegovine saobraćaj se odvija po mokrom i klizavom kolovozu, dok magla i niska oblačnost dodatno smanjuju vidljivost na brojnim dionicama, među kojima su Ripač–Vrtoče–Bosanski Petrovac, Ormanica–Gradačac, Ribnica–Banovići, Kalesija–Šićki Brod, Olovo–Kladanj, Glamoč–Mlinište, Bugojno–Novi Travnik i Gornji Vakuf–Uskoplje–Prozor. Na više magistralnih cesta prisutna je i opasnost od odrona, a na prevoju Borova glava, na dionici Šuica–Livno, učestali su izlasci divljih konja na kolovoz.

Zbog radova je zatvorena jedna cijev tunela Igman na autocesti A-1 Lepenica–Sarajevo zapad, pa se saobraća dvosmjerno kroz suprotnu traku. Na dionici Podlugovi–Sarajevo sjever saobraća se preticajnom trakom zbog izgradnje bukobrana, dok je na dijelu Kakanj–Visoko zatvorena vozna i zaustavna traka zbog radova na kablovskoj kanalizaciji.

Na putu Jablanica–Blidinje putnička vozila do 3,5 tone kreću se otežano, dok je saobraćaj za teretna vozila i dalje obustavljen. Radovi su u toku i na dionicama Semizovac–Olovo, Jajce–Crna Rijeka, Dobro Polje–Miljevina, Bileća–Trebinje, Gacko–Foča i na ulazu u Neum.

Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila ne prelaze 30 minuta, ali se zbog novog evropskog sistema evidencije ulazaka i izlazaka (EES) očekuju povremena duža čekanja. Granični prelaz Brčko otvoren je za vozila do 3,5 tone, Karakaj je od 2. decembra otvoren za sve kategorije vozila, dok je na Šepku zabranjen saobraćaj za teretna vozila. Vozačima se ponovno skreće pažnja na obaveznu zimsku opremu na svim cestama u BiH.

pročitajte i ovo

BiH

Duge kolone vozila na granicama širom BiH

Istaknuto

Stanje na putevima širom BiH: Kiša, magla i mokri kolovoz

Vijesti

/FOTO/ Put Čevljanovići Nišići ponovo prohodan nakon odrona

Istaknuto

Magla i niska naoblaka smanjuju vidljivost na pojedinim dionicama

BiH

Odron na putu Tuzla-Sarajevo, urušio se potporni zid

BiH

U toku normalizacija protoka saobraćaja na granicama

Istaknuto

Tuzla servis: Planirane obustave vodosnabdijevanja u više ulica

Magazin

Kako odčepiti odvod bez majstora: Jednostavni trikovi koji stvarno djeluju

Magazin

Kako očistiti roletne bez skidanja: Brzi trik iz kuhinje koji štedi vrijeme

Magazin

Evo zašto kasni odlazak u krevet sve ozbiljnije narušava zdravlje

Magazin

Pogledajte cijene u jednoj od najdražih destinacija naših turista, evo šta je razlog

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]