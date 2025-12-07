Magla, odroni i radovi: Vozače očekuju otežani uslovi u većem dijelu BiH

U većem dijelu Bosne i Hercegovine saobraćaj se odvija po mokrom i klizavom kolovozu, dok magla i niska oblačnost dodatno smanjuju vidljivost na brojnim dionicama, među kojima su Ripač–Vrtoče–Bosanski Petrovac, Ormanica–Gradačac, Ribnica–Banovići, Kalesija–Šićki Brod, Olovo–Kladanj, Glamoč–Mlinište, Bugojno–Novi Travnik i Gornji Vakuf–Uskoplje–Prozor. Na više magistralnih cesta prisutna je i opasnost od odrona, a na prevoju Borova glava, na dionici Šuica–Livno, učestali su izlasci divljih konja na kolovoz.

Zbog radova je zatvorena jedna cijev tunela Igman na autocesti A-1 Lepenica–Sarajevo zapad, pa se saobraća dvosmjerno kroz suprotnu traku. Na dionici Podlugovi–Sarajevo sjever saobraća se preticajnom trakom zbog izgradnje bukobrana, dok je na dijelu Kakanj–Visoko zatvorena vozna i zaustavna traka zbog radova na kablovskoj kanalizaciji.

Na putu Jablanica–Blidinje putnička vozila do 3,5 tone kreću se otežano, dok je saobraćaj za teretna vozila i dalje obustavljen. Radovi su u toku i na dionicama Semizovac–Olovo, Jajce–Crna Rijeka, Dobro Polje–Miljevina, Bileća–Trebinje, Gacko–Foča i na ulazu u Neum.

Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila ne prelaze 30 minuta, ali se zbog novog evropskog sistema evidencije ulazaka i izlazaka (EES) očekuju povremena duža čekanja. Granični prelaz Brčko otvoren je za vozila do 3,5 tone, Karakaj je od 2. decembra otvoren za sve kategorije vozila, dok je na Šepku zabranjen saobraćaj za teretna vozila. Vozačima se ponovno skreće pažnja na obaveznu zimsku opremu na svim cestama u BiH.