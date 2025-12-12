Magla, poledica i brojni radovi otežavaju saobraćaj širom Bosne i Hercegovine

Jasmina Ibrahimović
Poledica na cesti
Foto: RTV Slon/Arhiva

Gusta magla i niska oblačnost smanjuju vidljivost u sjevernim područjima zemlje, te po kotlinama centralne i istočne Bosne. Zbog niskih jutarnjih temperatura, mogući su nailasci na poledicu preko planinskih prijevoja. Ovakvi uslovi mogu otežati saobraćaj i produžiti vrijeme putovanja. Uz to, zbog čestih temperaturnih oscilacija povećana je opasnost od odrona na brojnim dionicama, što dodatno ugrožava bezbjednost učesnika u saobraćaju.

U toku je sanacija kosine na magistralnoj cesti Olovo-Semizovac, zbog čega se saobraća usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila. Na istoj magistralnoj cesti, ali na drugoj lokaciji, također se izvode sanacioni radovi i saobraćanje je usporeno.

U mjestu Donje Paprasko, na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica, izvode se radovi na sanaciji dilatacija na mostu. Na mjestu radova postavljeni su semafori i saobraća se usporeno, jednom trakom.

U toku su radovi na deminiranju terena na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina (na lokaciji Banj Brdo), zbog čega od 08 do 15 sati dolazi do polusatnih obustava saobraćaja.

Zbog radova na zamjeni rasvjetnih tijela za saobraćaj je zatvorena cijev u tunelu Bijela Vlaka, na dionici autoceste A-1 Bijača-Počitelj. Saobraća se dvosmjerno suprotnom stranom autoceste.

Zbog izvođenja radova na implementaciji kablovske kanalizacije na dionici autoceste A-1 Kakanj-Visoko, za saobraćaj je zatvorena vozna i zaustavna traka.

Radovi su aktuelni i na dionici autoceste A-1 Podlugovi-Sarajevo sjever, kao i na magistralnim cestama: Dobro Polje-Miljevina (Sijeračke stijene), Bileća-Trebinje (na lokalitetu Žudojevići) i Gacko-Foča (u Sastavcima), te na ulazu u Neum.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila iznad 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila kreću se od 10 do 30 minuta, saopćeno je iz BIHAMK-a.

