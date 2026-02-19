Maloljetnici identificirani nakon incidenta na autobuskom stajalištu u Tuzli

Policijska uprava Tuzla reagovala je nakon što se na društvenoj mreži TikTok pojavio videosnimak na kojem se vidi kako maloljetna osoba na autobuskom stajalištu u Tuzli baca dio klupe u rijeku, dok druga osoba sve to snima. Snimak je izazvao brojne reakcije građana na društvenim mrežama.

Iz PU Tuzla, tačnije PS Centar, potvrđeno je da su policijski službenici poduzeli potrebne mjere i radnje radi identifikacije učesnika i dokumentovanja događaja. Maloljetne osobe koje se dovode u vezu s incidentom su identifikovane.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, kao i Centar za socijalni rad Tuzla.

S obzirom na to da su u pitanju maloljetnici, iz Uprave policije navode da nisu u mogućnosti iznositi dodatne informacije o ovom slučaju.