Među povrijeđenima i državljanin BiH u požaru u Crans Montani

Državljanin BiH poginuo u požaru u Švicarskoj

Talijansko ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo je za Sky News da je u požaru u Crans Montani poginulo ukupno 47 osoba.

Načelnik policije kantona Valais, Frédéric Gisler, kazao je da je od 119 povrijeđenih osoba njih 113 već službeno identificirano, dok je šest još uvijek nepoznato.

Među povrijeđenima su 71 Švicarac, 14 Francuza, 11 Talijana, četiri Srbina te po jedna osoba iz Bosne i Hercegovine, Belgije, Luksemburga, Poljske i Portugala, prenosi Dnevnik.hr. Nacionalnosti 14 povrijeđenih još nisu potvrđene.

Među nestalima je i 31-godišnji Srbin Stefan Ivanović, koji je radio kao zaštitar u objektu. Mladić s dvojnim državljanstvom u Švicarskoj živio je tamo više od dvadeset godina i kobne noći bio je na radnom mjestu.

Jean Reynard istaknuo je da je najmanje 40 osoba izgubilo život, dok je 119 hospitalizirano. “Ove brojke su duboko uznemirujuće,” kazao je, dodajući da mnogi sada prolaze kroz “nepodnošljivo iščekivanje” jer ne znaju sudbinu svojih najbližih. Reynard je naglasio da je tragedija ne samo za kanton Valais, nego i za Švicarsku i cijelu Evropu.

On je pohvalio medicinske radnike koji danima pružaju intenzivnu njegu žrtvama, ističući da su mnogi odustali od godišnjeg odmora kako bi pomogli. “Jedna medicinska sestra mi je danas rekla da u bolnici vlada tišina,” dodao je.

Istražitelji još uvijek nisu utvrdili službeni uzrok požara. Prema svjedočenjima preživjelih, pojavile su se dvije teorije: jedan svjedok je opisao kako je konobarica tokom zabave stajala na ramenu kolege držeći rođendansku svjećicu ili prskalicu blizu stropa, što je dovelo do brzog širenja vatre.

Druga svjedokinja, Emma, tvrdi da su bocama šampanjca s pričvršćenim rimskim svijećama izazvane prve varnice koje su zapalile strop, a plamen se proširio u svega nekoliko sekundi.

U znak žalosti, u Švicarskoj je proglašena petodnevna nacionalna žalost.