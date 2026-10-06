Međunarodni posmatrači koji su pratili Opće izbore u BiH pozitivno su ocijenili uvođenje novih izbornih tehnologija, ali su istovremeno ukazali na nekoliko problema u izbornom procesu, među kojima su nedovoljna zastupljenost žena, tajnost glasanja i nadzor online kampanje.

Izborni proces u Bosni i Hercegovini pratilo je više od 700 međunarodnih posmatrača. Posebnu pažnju usmjerili su na primjenu uređaja za identifikaciju birača i skenera glasačkih listića, koji su ove godine uvedeni s ciljem povećanja sigurnosti i povjerenja u izborni proces.

Tokom izbornog dana zabilježeni su i tehnički problemi u radu nove opreme, ali su, prema ocjenama posmatrača, članovi biračkih odbora poteškoće uglavnom rješavali brzo. Na pojedinim biračkim mjestima uočeni su i slučajevi u kojima nije u potpunosti osigurana tajnost glasanja.

Međunarodni posmatrači upozorili na položaj žena i online kampanju

Kao jedan od većih problema međunarodni posmatrači izdvojili su nedovoljnu zastupljenost žena na vodećim mjestima izbornih lista. Ocijenjeno je da žene rijetko imaju poziciju nositeljica kandidatskih lista, uprkos njihovoj zastupljenosti među kandidatima.

Pažnja je usmjerena i na online političku kampanju. Posmatrači smatraju da ovaj dio predizborne kampanje nema dovoljan nivo nadzora, dok građani ne dobijaju dovoljno sveobuhvatnih informacija potrebnih za donošenje odluke.

U njihovim ocjenama navedeno je i da je medijska scena u Bosni i Hercegovini podijeljena po političkim i nacionalnim linijama, što se odražava i na način na koji građani dobijaju informacije tokom kampanje.

Nakon završetka glasanja slijedi period za podnošenje žalbi, a potom pregovori političkih stranaka o formiranju vlasti i mogućim koalicijama. Međunarodni posmatrači najavili su da će pratiti i naredne faze izbornog procesa.