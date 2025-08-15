“Merhamet” i partneri nastavljaju pripremu obroka za stanovništvo Gaze

Muslimansko dobrotvorno društvo Merhamet i „Merhamet“ Švedske i u augustu svakodnevno pripremaju obroke za ugrožene porodice u Gazi, u saradnji s turskom humanitarnom organizacijom IHH, koja na tom području ima improvizovanu kuhinju.

Predsjednik HO „Merhamet“ MDD Kenan Vrbanjac navodi da će organizacija, u skladu s mogućnostima, nastaviti obezbjeđivati sredstva za pripremu obroka sve dok to dozvoljavaju okolnosti.

– Naši partneri iz IHH-a su na terenu i zahvaljujući njihovoj kuhinji u Gazi svakodnevno hranimo brojne porodice. „Merhamet“ i IHH su i u protekle dvije godine pripremali obroke za stanovništvo Gaze, pa imamo iskustva u ovom poslu – kazao je Vrbanjac.

Odmah nakon početka izraelskih ratnih dejstava, „Merhamet“ je pokrenuo veliku akciju prikupljanja pomoći za Gazu koja je i dalje aktivna. Građani mogu pomoći pozivom na humanitarni broj 17061, čime doniraju 2 KM, ili uplatom na posebne račune otvorene za ovu namjenu.

Za uplate u BiH (KM):

ASA Banka d.d. Sarajevo – Račun broj: 1347201007213718

Za uplate iz inostranstva (EUR):

Account with institution: TZBBBA22, ZIRAATBANK BH DD SARAJEVO, BIH

Beneficiary customer: 1861211200188190 HO MERHAMET MDD, Bistrik 2, Sarajevo, BA 39 1861 2112 0018 8190

Dodatna opcija (Njemačka):

Bank: Deutsche bank AG, Germany

SWIFT/BIC: DEUTDEFF

Account number: 936276510