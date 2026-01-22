Merz upozorio: “Novi svijet je izgrađen na nasilju, novcu i sili”

Njemački kancelar Friedrich Merz poručio je danas na godišnjem zasjedanju Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu da se svjetska politika nalazi pred dubokim, tektonskim promjenama, u kojima sve veću ulogu preuzimaju moć, novac i nasilje.

Merz je naglasio da takvu novu geopolitičku sliku ne treba prihvatiti kao unaprijed zadanu sudbinu, jer prostor za izbor i dalje postoji. Prema njegovim riječima, liberalne demokratije moraju ostati okupljene i jedinstvene, budući da se njihova snaga temelji na koheziji, sigurnosti i konkurentnosti. Upozorio je da se promjene koje opisuje ne svode samo na rusku invaziju na Ukrajinu, već da su riječ o dubljim, strukturnim pomacima.

U govoru se osvrnuo i na nedavne tenzije oko Grenlanda, autonomne teritorije Kraljevine Danske, o kojoj je američki predsjednik Donald Trump posljednjih dana intenzivno govorio. Merz je naveo da je do smirivanja situacije došlo nakon što su Trump i generalni sekretar NATO-a Mark Rutte u srijedu postigli okvirni dogovor koji bi trebao zadovoljiti Washington, Kopenhagen i saveznike, iako detalji još nisu poznati.

Njemački kancelar je pozdravio takav razvoj događaja, ocijenivši da je riječ o ispravnom smjeru, te naglasio da je potrebno obnoviti povjerenje na kojem počiva Savez. Poručio je i da Evropa zna koliko je Sjevernoatlantska alijansa vrijedna, uz poruku da u demokratiji ne postoje podređeni, već saveznici, partneri i prijatelji od povjerenja.

U nastavku obraćanja Merz je otvorio i ekonomsku temu, kritikujući odluku Evropskog parlamenta da trgovinski sporazum s južnoameričkim blokom Mercosur uputi Sudu pravde Evropske unije. Taj potez je opisao kao žalosan, uz tvrdnju da sporazum s južnoameričkim zemljama nema alternativu ako Evropska unija želi snažniji ekonomski rast.

Podsjetio je da su predstavnici EU i Mercosura sporazume potpisali u subotu u Paragvaju, dok je Evropska komisija taj korak označila historijskim, uz očekivanje stvaranja najveće trgovinske zone na svijetu. Ipak, sporazum izaziva otpor dijela javnosti, posebno među evropskim poljoprivrednicima koji strahuju od jeftinijeg uvoza iz Latinske Amerike.