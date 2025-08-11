Minimalno invazivna metoda ugradnje srčanog zaliska u UKC-u Tuzla

Univerzitetski klinički centar Tuzla uspješno je izveo minimalno invazivnu implantaciju srčanog zaliska, čime pacijentima pruža liječenje na nivou vodećih evropskih centara bez potrebe za odlaskom u inostranstvo. Zahvat je urađen u Klinici za invazivnu kardiologiju UKC Tuzla, intervencijom kroz femoralnu arteriju, bez otvaranja grudnog koša.

Operacija je izvedena pod mentorstvom prof. dr. Matjaža Bunca, jednog od najpoznatijih interventnih kardiologa u Evropi, a vodio ju je v.d. načelnika Klinike, doc. dr. med. sc. Mugdim Bajrić. On pojašnjava da pacijent tokom procedure ostaje budan, intervencija traje kratko, a oporavak je značajno brži u odnosu na klasične operacije. “Ovakva metoda zahtijeva maksimalnu preciznost i potpuno sinhronizovan rad tima. Potrebno je veliko iskustvo i obuka pod nadzorom iskusnih operatera”, ističe doc. dr. Bajrić, dodajući da je zahvat protekao bez komplikacija.

Nakon uspješne implantacije srčanog zaliska, pacijent se osjeća dobro, a UKC Tuzla sada se svrstava među evropske i svjetske centre koji primjenjuju ovu proceduru. Plan Klinike je da u budućnosti izvodi još više minimalno invazivnih intervencija, uključujući i elektrofiziologiju srca, uz podršku menadžmenta i viših nivoa vlasti.

Direktor UKC Tuzla, prof. dr. Šekib Umihanić, naglasio je značaj ovog uspjeha. “Čestitam timu Klinike za invazivnu kardiologiju na uspješnoj primjeni savremene metode implantacije srčanog zaliska. Naš cilj je da pacijentima pružimo vrhunsku zdravstvenu zaštitu u Tuzli, bez potrebe za odlaskom u inostranstvo, i nastavit ćemo ulagati u uvođenje najmodernijih procedura”, poručio je Umihanić.