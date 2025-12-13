Ministar Delić pojasnio najavljeno povećanje penzije, odnosi se na sve penzionere

Ministar Delić pojasnio je najavljeno povećanje penzije, ističući da će penzioneri u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2026. godini dobiti znatno veće povećanje nego što bi to bilo po važećem zakonu.

Povećanje penzija veće nego po važećem zakonu

Delić je istakao da će u 2026. godini penzije rasti znatno više nego što bi to bio slučaj da je ostao trenutni zakon. Kako je naveo, Vlada FBiH je mjesecima radila na analizama i pronalaženju potrebnih sredstava, uz podršku premijera i ministra finansija, kako bi se osiguralo stabilno i održivo povećanje.

Naglasio je da je sa predstavnicima Zastupničkog doma Parlamenta FBiH postignut dogovor da Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju bude usvojen na Vladi FBiH već naredne sedmice, a potom i u oba doma Parlamenta, najvjerovatnije u januaru.

Zakon obuhvata januarsku isplatu

Ministar je pojasnio da nije presudno da li će zakon biti usvojen u decembru ili januaru, jer je ključno da obuhvati isplatu januarske penzije u povećanom iznosu. Prva isplata penzija u 2026. godini, koja se očekuje početkom februara, već će biti usklađena prema novom zakonu.

Dva redovna usklađivanja u 2026. godini

Prema riječima ministra, novi zakon predviđa dva redovna usklađivanja penzija tokom godine. Prvo redovno usklađivanje radi se u januaru i prema preliminarnim procjenama trebalo bi iznositi oko 11,6 posto. Drugo redovno usklađivanje planirano je u julu i trebalo bi iznositi oko 5,6 posto.

Kada se ova dva usklađivanja saberu, ukupno povećanje penzija u 2026. godini iznosit će više od 17 posto, što je, kako je naglasio Delić, duplo više nego što bi penzije rasle po postojećoj formuli.

Minimalna penzija raste na 700 KM

Ministar je potvrdio da će minimalna penzija u Federaciji BiH porasti sa sadašnjih 599 KM na 700 KM. Iako smatra da ni taj iznos nije dovoljan za dostojan život penzionera, Delić je naglasio da je riječ o maksimumu koji je u ovom trenutku realan s obzirom na budžetske mogućnosti.

Više od milijardu KM iz budžeta FBiH

Govoreći o finansijskoj strani, Delić je naveo da će Vlada FBiH u 2026. godini izdvojiti oko 1,1 milijardu KM za potrebe penzijskog sistema, uključujući i sredstva za prijevremeno i povoljnije penzionisanje. Samo za izmjene i dopune Zakona o PIO planirano je dodatnih oko 500 miliona KM.

Prema preliminarnim podacima, doprinosi prikupljeni u tekućoj godini iznose više od 3,2 milijarde KM, dok finansijski plan Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje prelazi 4,4 milijarde KM, što ukazuje na razmjere budžetskog zahvata.

Povećanje za sve kategorije penzionera

Delić je naglasio da će povećanje obuhvatiti sve penzionere i sve vrste penzija, uključujući minimalne, zagarantovane, srazmjerne i najviše penzije. Svi korisnici dobit će isti procenat povećanja, u skladu sa novim zakonom.

Kao ilustraciju, ministar je naveo da bi za korisnike minimalne penzije povećanje od oko 17 posto značilo rast primanja za približno 100 KM.

Prva uvećana penzija početkom februara

Na kraju je pojasnio da će, bez obzira na termin usvajanja zakona, prva penzija za 2026. godinu biti isplaćena u uvećanom iznosu početkom februara, dok će drugo redovno usklađivanje uslijediti u julu. Time će, kako je rekao, biti ispunjeno obećanje dato penzionerima i značajno poboljšan njihov položaj u narednoj godini.