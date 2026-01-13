Ministar Omerović primio delegaciju Univerziteta za muziku i lijepe umjetnosti iz Ankare

Nedžida Sprečaković
Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona je organiziralo sastanak kojem je ministar Ahmed Omerović primio delegaciju Univerziteta za muziku i lijepe umjetnosti iz Ankare, na čelu s dr. Hašimom Koçom, članom Državnog vijeća Republike Turske za visoko obrazovanje, s ciljem razmjene iskustava i unapređenja saradnje u oblasti visokog obrazovanja.

Na sastanku je naglašen fokus na razvoj muzičkog obrazovanja i umjetničkih studija, u skladu sa strateškim planovima Univerziteta u Tuzli, pri čemu je ministar Omerović izrazio zahvalnost gostima iz Ankare na posjeti i iskazanoj zainteresiranosti za jačanje saradnje. Ministar je istakao da resorno ministarstvo snažno podržava inicijative koje doprinose internacionalizaciji visokog obrazovanja i razvoju umjetničkih programa.

Ovaj susret predstavlja nastavak aktivnosti usmjerenih na ojačanje međunarodnih partnerskih veza u obrazovanju, te otvara mogućnosti za buduće projekte i akademsku razmjenu između Tuzlanskog kantona i institucija visokog obrazovanja iz Turske

