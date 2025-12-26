Ministarstvo komunikacija i prometa BiH: Podrška znanju, sigurnosti i inovacijama

Jasmina Ibrahimović
internet

Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto donio je Odluku o dodjeli sredstava interventne tekuće rezerve budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2025. godinu, u skladu s važećim zakonskim i podzakonskim aktima.

Sredstva su dodijeljena za podršku projektima i aktivnostima u oblastima digitalnih vještina, prometne sigurnosti, tehnološke promocije i društvene inkluzije.

Udruženju „BIT Alijansa za informacione tehnologije“ dodjeljeno je 50.000 KM za podršku projektu „Bosna i Hercegovina na GITEX Europe 2026 – Tech Innovation at Europe's Crossroad“, a Udruženju „Obrazovanje za novo doba – STEAM obrazovanje“ iz Zenice 15.000 KM za podršku radu STEAM akademije koja kontinuirano radi s djecom i mladima u oblastima robotike, programiranja, automatizacije, digitalizacije i primjene savremenih tehnologija.

Sredstva su dodjeljenja i Udruženju paraplegičara i oboljelih od dječije paralize iz Velike Kladuše, u iznosu 15.000 KM za provođenje kampanje „Vozim, iako ne hodam“, usmjerene na podizanje svijesti o pravima, mobilnosti i sigurnosti osoba s invaliditetom, te Bosanskohercegovačkom auto-moto klubu (BIHAMK), u iznosu 10.000 KM, za podršku organizaciji prometnog takmičenja za učenike osnovnih škola u BiH.

– Tim sredstvima podržavamo projekte koji donose vidljive koristi, od obrazovanja i digitalnih vještina mladih, preko unapređenja prometne sigurnosti, do inicijativa koje jačaju društvenu odgovornost i inkluziju – rekao je Forto, saopćeno je iz Ministarstva komunikacija i prometa BiH.

