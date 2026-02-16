Mirno okupljanje na Trgu slobode u čast žrtvama tramvajske nesreće

U Tuzli će 21. februara biti održano mirno okupljanje na Trgu slobode s ciljem odavanja počasti tragično stradalom Erdoanu i pružanja podrške Elli, koja se oporavlja od teških povreda.

Građani su pozvani da se pridruže skupu u 13 sati, u tišini i bez političkih obilježja.

Organizatori navode da je riječ o okupljanju koje ima za cilj iskazivanje solidarnosti, saosjećanja i zajedništva prema svima koji su pogođeni nedavnim događajem. Kao simbol nade i podrške, učesnici su pozvani da ponesu svijeće.

Poruka skupa, kako je navedeno u pozivu, usmjerena je na mir, dostojanstvo i zajedničko sjećanje.