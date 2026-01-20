Mitraljezi i 1.686 komada municije pronađeni kod osumnjičenog za porodično nasilje

Pripadnici Policijske uprave Banja Luka oduzeli su veću količinu oružja i municije od Lj. G. iz Banje Luke, koji je osumnjičen za krivično djelo nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici.

Osumnjičeni je uhapšen 16. januara, nakon što je policija postupala po prijavi porodičnog nasilja.

Iz policije su saopćili da su prilikom intervencije kod Lj. G. pronađena i uz potvrdu oduzeta dva mitraljeza M53 kalibra 7,9 milimetara, tri rezervne cijevi za mitraljez, karabin M48 kalibra 7,9 milimetara, lovačka puška, kao i municija kalibra 7,62×25 milimetara. Oduzeto je i pet redenika za mitraljez M53 bez municije, nosač optike za vojni snajper, ukupno 1.686 komada municije različitog kalibra, te drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu s navedenim krivičnim djelima.

O slučaju je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka, a nakon kompletiranja predmeta policija će protiv osumnjičenog dostaviti izvještaj zbog sumnje na nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici i nedozvoljenu proizvodnju i promet oružja ili eksplozivnih materija.