Mokar kolovoz i magla na više dionica, oprez zbog odrona

U većem dijelu Bosne i Hercegovine jutros se vozi po mokrom ili vlažnom kolovozu.

Magla značajno smanjuje vidljivost na dionicama Ripač–Vrtoče–Bosanski Petrovac, Žitomislići–Čapljina, Ormanica–Gradačac, Kalesija–Bukinje, Kladanj–Olovo, Sarajevo–Kiseljak, Novi Travnik–Nević Polje, Donji Vakuf–Jajce, Turbe–Nević Polje, kao i na širem području Livna, Tomislavgrada, Glamoča i Bosanskog Grahova.

Upozorenje na odrone i obaveznu zimsku opremu

Vozačima se skreće pažnja na učestale odrone zemlje i kamenja, posebno na dionicama koje prolaze kroz usjeke. Zimska oprema je zakonski obavezna za sva vozila u Bosni i Hercegovini, uz apel da se brzina i način vožnje prilagode trenutnim uslovima na putu.

Divlji konji na putu Livno–Šuica i Glamoč–Priluka

Dodatni oprez preporučuje se na pravcima Livno–Šuica i Glamoč–Priluka, gdje su zabilježeni česti izlasci divljih konja na kolovoz.

Na magistralnoj cesti Jablanica–Blidinje saobraćaj je dozvoljen za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila teža od 3,5 tone i dalje obustavljen.

Pojačan promet, moguća duža čekanja zbog EES-a

Na graničnim prelazima bilježi se pojačan promet putničkih vozila, a zadržavanja za sada ne prelaze 30 minuta. Zbog registracije putnika po novom sistemu ulaska i izlaska iz zemalja Evropske unije (EES), moguća su duža čekanja.

Promjene na pojedinim graničnim prelazima

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, od 2. decembra 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila, dok je na graničnom prelazu Šepak zabranjen saobraćaj za sva teretna vozila.