Mokar kolovoz i smanjena vidljivost otežavaju saobraćaj u BiH

RTV SLON
Stanje na putevima/ Oprez vozačima zbog početka školske godine
Foto: RTV Slon

U većem dijelu Bosne i Hercegovine saobraćaj se odvija po mokrim ili vlažnim kolovozima. Na pojedinim dionicama, posebno u kotlinama i preko planinskih prevoja, vozače dodatno usporavaju magla i niska oblačnost koje mjestimično smanjuju vidljivost. Na putevima koji prolaze kroz usjeke zabilježeni su i učestali odroni zemlje i kamenja, zbog čega se savjetuje poseban oprez.

Podsjećamo da je zimska oprema zakonski obavezna za sva vozila u Bosni i Hercegovini. Vozačima se preporučuje da brzinu i način vožnje prilagode trenutnim uslovima na cesti.

Radovi i posebne regulacije saobraćaja

Na dionici autoceste A-1 Podlugovi – Sarajevo sjever u toku je izgradnja bukobrana, zbog čega je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnoj cesti Jablanica – Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za teža vozila saobraćaj i dalje obustavljen.

Radovi se izvode i na magistralnoj cesti Kladanj – Stupari, gdje se svakim danom, osim nedjelje, u periodu od 7 do 17 sati saobraća jednom trakom, uz naizmjenično propuštanje vozila.

Stanje na graničnim prelazima

Na graničnim prelazima povremeno dolazi do pojačanog prometa putničkih vozila, ali zadržavanja za sada ne prelaze 30 minuta. Zbog uvođenja novog sistema registracije putnika pri ulasku i izlasku iz zemalja Evropske unije, poznatog kao Entry/Exit System (EES), moguća su i duža čekanja.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. decembra 2025. godine granični prelaz Karakaj otvoren je za sve kategorije vozila, dok je na graničnom prelazu Šepak i dalje na snazi zabrana saobraćaja za sva teretna vozila.

