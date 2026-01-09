Muškarac iz BiH optužen da je naručio ubistvo bivše supruge ispred vrtića

Pred Zemaljskim sudom u njemačkom Hajlbronu je počelo suđenje 41-godišnjem muškarcu porijeklom iz Bosne i Hercegovine, koji se tereti da je naručio ubistvo svoje bivše supruge. Uz njega su optužena i dva saučesnika, kojima je, prema navodima tužilaštva, platio da zločin izvedu tako da izgleda kao saobraćajna nesreća.

Njemački mediji navode da je prvooptuženi, inicijala K., rođen u BiH, ali da posjeduje njemačko državljanstvo. Kao saučesnici optuženi su turski državljanin F. i njemačka državljanka G., rođena u Rusiji. Tužilaštvo ih tereti za zajednički pokušaj ubistva, opasnu tjelesnu povredu i ugrožavanje sigurnosti saobraćaja.

Prema optužnici, plan je mjesecima unaprijed pripreman, a kulminirao je 23. maja 2025. godine ispred jednog vrtića u Valdenburgu, kada je optuženi F., vozeći automobil s lažnim registarskim tablicama, udario bivšu suprugu K. dok je došla po njihovo trogodišnje dijete. Nakon udara pobjegao je s mjesta događaja, uvjeren da je žena smrtno stradala.

Tužilaštvo navodi da je K. saučesnicima obećao između 10.000 i 15.000 eura, te im već isplatio dio novca unaprijed. Iskoristio je činjenicu da je i nakon razvoda bio u kontaktu s bivšom suprugom, kako bi im prenio detalje o njenim navikama i kretanju. Optužena G. je, prema navodima, aktivno pratila žrtvu i proučavala njen dnevni raspored.

Na početku suđenja sva tri optužena su se branila šutnjom i nisu iznosila odbranu niti lične okolnosti. Motiv naručioca za sada nije poznat, dok tužilaštvo za preostalo dvoje optuženih navodi da je riječ o pohlepi.

Žrtva je u napadu zadobila ogrebotine, podlive i otoke po tijelu, ali je preživjela. Suđenje se nastavlja 20. januara.