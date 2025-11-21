Muškarac pronađen mrtav u vozilu u centru Srebrenika

Danas oko 9 sati i 40 minuta Policijskoj stanici Srebrenik prijavljeno je da se u parkiranom vozilu u jednoj ulici u centru grada nalazi muškarac bez znakova života.

Na mjesto događaja odmah su upućeni policijski službenici PS Srebrenik i ekipa Službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik, koji su potvrdili prijavu i ustanovili da osoba ne daje znakove života.

Prema neslužbenim informacijama riječ je o policijskom službeniku.

Područje je osigurano, a o svemu je obaviješten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. Uviđaj će biti obavljen u prisustvu kantonalnog tužioca, a provest će ga uviđajna ekipa Odsjeka kriminalističke policije PU Srebrenik.

Policija nije objavila dodatne detalje, a više informacija bit će poznato nakon okončanja uviđaja i službenih procedura.