Muškarac pronađen mrtav u vozilu u centru Srebrenika

Jasmina Ibrahimović

Danas oko 9 sati i 40 minuta Policijskoj stanici Srebrenik prijavljeno je da se u parkiranom vozilu u jednoj ulici u centru grada nalazi muškarac bez znakova života.

Na mjesto događaja odmah su upućeni policijski službenici PS Srebrenik i ekipa Službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik, koji su potvrdili prijavu i ustanovili da osoba ne daje znakove života.

Prema neslužbenim informacijama riječ je o policijskom službeniku.

Područje je osigurano, a o svemu je obaviješten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. Uviđaj će biti obavljen u prisustvu kantonalnog tužioca, a provest će ga uviđajna ekipa Odsjeka kriminalističke policije PU Srebrenik.

Policija nije objavila dodatne detalje, a više informacija bit će poznato nakon okončanja uviđaja i službenih procedura.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Hoće li u TK biti otvorena Srednja policijska škola?

Istaknuto

Razbojništvo u Kalesiji uz upotrebu oružja, policija blokirala šire područje

Tuzla i TK

Oglasio se MUP TK o detaljima nesreće kod Živinica

Istaknuto

Teška saobraćajna nesreća kod Živinica: Jedna osoba smrtno stradala

Istaknuto

Dvojici optuženih za razbojništva i teške krađe u Srebreniku izrečene kazne

Vijesti

Saobraćajna nesreća u Lukavcu, povrijeđeno nekoliko osoba

Vijesti

Opozicija srušila dnevni red, vanredna sjednica Predstavničkog doma prekinuta bez rasprave o porukama iz FUP-a

Vijesti

„Policijska prevara“ email ponovo kruži, građani upozoreni da ne nasjedaju!

Tuzla i TK

Poslodavci TK upozorili na infrastrukturnu blokadu i nedostatak radne snage

PROMO

Telemach BH obilježio Međunarodni dan djeteta: Donacije zdravstvenim i obrazovnim ustanovama u Tuzli

Tuzla i TK

Obilježen Svjetski dan filozofije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]