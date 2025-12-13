Muzaferija bez bodova u spustu, slijedi Super-G u St. Moritzu

U današnjoj spust utrci FIS Svjetskog kupa, održanoj u švicarskom St. Moritzu, drugu pobjedu u karijeri u disciplini spust ostvarila je mlada njemačka skijašica Emma Aicher, koja je stazu odvezla u vremenu 1:30.50.

Aicher je iza sebe ostavila jučerašnju pobjednicu Lindsey Vonn, dok je treće mjesto zauzela italijanska skijašica Sofia Goggia.

Najbolja bosanskohercegovačka alpska skijašica Elvedina Muzaferija utrku je završila izvan bodova. Startni broj 41 predstavljao je dodatnu otežavajuću okolnost, a Muzaferija je iz sektora u sektor pokušavala pronaći najbržu liniju i ostati u borbi za plasman među 30 najboljih.

Sličan scenario pratilo ju je i u jučerašnjoj utrci, ali spust kao disciplina ne ostavlja prostor za greške. Zbog toga je današnji nastup završila na 51. poziciji u konačnom poretku.

Bosanskohercegovački tim ima vremena za detaljnu analizu nastupa u spustu do 20. decembra, kada je u Val d’Isèreu, u Francuskoj, na programu nova utrka u ovoj disciplini.

Takmičarski vikend u St. Moritzu, međutim, još nije završen. Sutra će, s početkom u 10.45 sati, biti vožena prva Super-G utrka sezone, u kojoj će nastupiti i Elvedina Muzaferija.

Nova disciplina donosi i novu priliku da bh. skijašica potvrdi stabilnost i kontinuitet rada iz prethodnog perioda.