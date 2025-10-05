Na američkom novčiću mogao bi se naći Donald Trump

Ministarstvo finansija Sjedinjenih Američkih Država razmatra mogućnost izrade novčića od jednog dolara s likom predsjednika Donalda Trumpa, povodom obilježavanja 250. godišnjice nezavisnosti SAD-a koja će se proslaviti sljedeće godine, potvrdio je u petak portparol ministarstva, prenosi Politico.

Prema nacrtu dizajna, koji je nadgledao Brandon Beach, kancelar američkog Trezora, na jednoj strani novčića nalazi se profil Donalda Trumpa, dok je na drugoj prikazan s podignutom pesnicom ispred američke zastave, uz natpis „BORI SE, BORI SE, BORI SE“.

„Uprkos prisilnom zatvaranju naše vlade od strane radikalne ljevice, činjenice su jasne. Pod historijskim vodstvom predsjednika Donalda J. Trumpa, naša nacija ulazi u svoju 250. godišnjicu jača, prosperitetnija i bolja nego ikad prije,“ navedeno je u saopćenju portparola Ministarstva finansija.

„Iako konačni dizajn novčića od jednog dolara još nije odabran za obilježavanje poluproslave nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država, ovaj prvi nacrt dobro odražava postojani duh naše zemlje i demokratije, čak i suočene s ogromnim preprekama,“ dodaje se u saopćenju.

Kongres je još 2020. godine, u vrijeme Trumpovog mandata, usvojio dvostranački zakon kojim je ministru finansija omogućeno da izda posebne novčiće tokom 2026. godine, a njihov dizajn mora biti „simboličan za 250. godišnjicu Sjedinjenih Država“.

Brandon Beach, koji nadgleda Američku kovnicu novca, poručio je na mreži X da će „administracija uskoro podijeliti više informacija, čim se završi opstruktivno zatvaranje vlade Sjedinjenih Država“.

Kako navodi Politico, žive osobe se rijetko pojavljuju na američkom novcu, a postoje zakonska ograničenja koja zabranjuju prikazivanje živih predsjednika na novčanicama ili kovanicama. Još nije jasno da li bi novčić s Trumpovim likom prekršio ta pravila.

Portparolka Bijele kuće Karoline Leavitt izjavila je u petak da nije sigurna da li je Trump upoznat s idejom, ali vjeruje da bi mu se dopala.

„Nisam sigurna da li je to vidio, ali sam sigurna da će mu se svidjeti,“ rekla je Leavitt.