Na društvenim mrežama se šire dezinformacije o vlasništvu Doma penzionera Tuzla

Na društvenim mrežama posljednjih dana pojavile su se dezinformacije o navodnom privatnom vlasništvu nad objektom Doma penzionera Tuzla. Međutim, ove tvrdnje nisu tačne.

Na večerašnjoj pres konferenciji nakon kolegija gradonačelnika istaknuto je da je objekat Dom penzionera Tuzla javno dobro u vlasništvu Grada Tuzla, te da ne postoji privatno vlasništvo nad njim. Ova odluka potvrđena je još 2013. godine odlukom tadašnjeg Općinskog vijeća Tuzla, kada je Dom dat na upravljanje javnoj ustanovi Dom penzionera Tuzla.

Dom penzionera Tuzla od tada djeluje kao javna ustanova, sa jasno definisanim pravima i obavezama prema osnivaču, Gradu Tuzla.