Na jugu i jugozapadu pretežno sunčano, u ostatku zemlje oblačno s maglom po kotlinama

Jasmina Ibrahimović
Stanej na cestama, magla smanjuje vidljivost, BIHAMK
Foto: Ilustracija

Na jugu i jugozapadu zemlje jutros je uglavnom pretežno sunčano vrijeme, a u ostatku zemlje pretežno oblačno. Po kotlinama Bosne i uz riječne tokove ima magle.

Temperature zraka u 07 sati (°C): Livno -2; Bugojno, Sanski Most, Sarajevo, Sokolac 1; Bihać, Bijeljina, Drvar, Prijedor 2; Banja Luka, Doboj, Jajce, Tuzla, Zenica 3; Gradačac 4; Srebrenica 5; Trebinje 8; Mostar 9. Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 942 hPa, za 2 hPa je niži od normalnog i lagano opada.

Danas će na jugu i jugozapadu prije podne preovladavati sunčano vrijeme uz postepeno naoblačenje. U ostatku zemlje umjereno do pretežno oblačno. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla. U drugom dijelu dana ponegdje u Hercegovini je moguća slaba kiša. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 8 do 14, na jugu do 19 °C.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Dnevna temperatura oko 10 °C, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

pročitajte i ovo

Vijesti

Sunčano vrijeme nakon oblačnog jutra

Tuzla i TK

Vremenska prognoza: Kakvo nas vrijeme očekuje u narednih sedam dana?

Istaknuto

Evo kakvo nas vrijeme danas očekuje u Tuzli

Istaknuto

Sunčan vikend u Tuzli, ali već od ponedjeljka stiže nagla promjena...

Istaknuto

Kakvo nas vrijeme očekuje u narednih sedam dana?

Istaknuto

Vremenska prognoza Tuzla: Sunčano s blagim vjetrom

Vijesti

Karius i Baktus osvajaju srca najmlađih: Pozorišna predstava poklon dm-a mališanima u novoj školskoj godini

Vijesti

Policija intervenisala u OŠ Sapna: Nastavnik prijetio učenicima

BiH

Dva zemljotresa pogodila područje BiH i Crne Gore u jutarnjim satima

Vijesti

Sutra počinje izborna kampanja za prijevremene izbore za predsjednika RS

Vijesti

Koalicija „Pod lupom“: Do 400 posmatrača nadgledat će prijevremene izbore za predsjednika RS

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]