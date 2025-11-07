Na jugu i jugozapadu pretežno sunčano, u ostatku zemlje oblačno s maglom po kotlinama

Na jugu i jugozapadu zemlje jutros je uglavnom pretežno sunčano vrijeme, a u ostatku zemlje pretežno oblačno. Po kotlinama Bosne i uz riječne tokove ima magle.

Temperature zraka u 07 sati (°C): Livno -2; Bugojno, Sanski Most, Sarajevo, Sokolac 1; Bihać, Bijeljina, Drvar, Prijedor 2; Banja Luka, Doboj, Jajce, Tuzla, Zenica 3; Gradačac 4; Srebrenica 5; Trebinje 8; Mostar 9. Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 942 hPa, za 2 hPa je niži od normalnog i lagano opada.

Danas će na jugu i jugozapadu prije podne preovladavati sunčano vrijeme uz postepeno naoblačenje. U ostatku zemlje umjereno do pretežno oblačno. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla. U drugom dijelu dana ponegdje u Hercegovini je moguća slaba kiša. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 8 do 14, na jugu do 19 °C.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Dnevna temperatura oko 10 °C, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.