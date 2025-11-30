Najveća greška koju ljudi rade pri kupovini mesa

Foto: Pexels

Meso je često najskuplji dio obroka, zbog čega umjesto pokušaja i pogrešaka vrijedi iskoristiti znanje koje mesari mogu ponuditi. Oni su stručnjaci za meso, ljudi koji tačno znaju gdje se reže, kako se svaki komad koristi i šta ga čini drugačijim, pa jednako dobro uočavaju i najčešće greške kupaca.

Prema iskusnim mesarima, najveća greška je – ne tražiti savjet.

Mesari mogu pomoći da za svoj novac izaberete najbolji komad mesa, umjesto oslanjanja na površne internet pretrage. Njihovo iskustvo i praktični savjeti posebno su vrijedni jer svaki komad ima specifičnu strukturu mišića koja utiče na mekoću i okus.

Mesar Danny Arriaga navodi da se kupci često dvoume između ramsteka i vješalice, a on najčešće preporučuje vješalicu.

„Ramstek je teško rezati, dok vješalica ima više okusa zahvaljujući svojoj mišićnoj strukturi“, kaže Arriaga.

Savjeti mesara nisu važni samo zbog kvaliteta obroka, već i zbog sigurnosti hrane. Mesar Ed Campbell ističe da mnogi kupci nisu sigurni na kojoj temperaturi treba peći pojedine vrste mesa.

„Možemo pomoći da izbjegnete nagađanje“, objašnjava on, dodajući da dobar savjet može spriječiti da obrok bude suh i prepečen, ali i smanjiti zdravstvene rizike povezane s nedovoljno termički obrađenim mesom.

