Najzdraviji doručak na svijetu, topi salo i jača organizam

Edina Rizvić Aščić
Najzdraviji doručak na svijetu, topi salo i jača organizam
Foto: Pexels

Svi znaju da je doručak najvažniji obrok u danu, ali pitanje koji je najzdraviji doručak često izaziva rasprave. Nutricionisti se slažu u jednom, najzdraviji izbor je zob ili ovas.

Ne misli se na brze, prerađene pahuljice, nego na kašu skuhanu od cijelog zrna, koja predstavlja pravo blago za organizam i lako se može pronaći u gotovo svakoj prodavnici zdrave hrane.

Ovsena kaša je idealna za ponijeti na posao, a može se pripremiti na više načina. Neki je vole u slanoj varijanti s dodatkom kuhanog jajeta, sira ili malo slanine, dok drugi uživaju u slatkoj, obogaćenoj suhim grožđem, jabukom, medom ili cimetom.

Obje verzije daju energiju i pružaju osjećaj topline i sitosti, pa doručak postaje ritual kojem se lako vraćati.

Zašto ovaj doručak topi kilograme

Jedan od razloga zbog kojih ovas često preporučuju svima koji žele smršavjeti je njegov snažan utjecaj na osjećaj sitosti. Zrno sadrži beta glukan, vlakno koje se u stomaku pretvara u gust gel i ostaje u tijelu dovoljno dugo da spriječi napade gladi.

To znači manje grickalica i stabilniji nivo energije tokom dana, a upravo zato nutricionisti tvrde da je ovo najzdraviji doručak za one koji žele izgubiti kilograme bez osjećaja uskraćenosti.

Ovas istovremeno čisti organizam, otklanja toksine i povoljno utiče na probavu. Redovna konzumacija kaše poboljšava rad crijeva i smanjuje rizik od nadutosti i zatvora.

Zbog visokog udjela vlakana i antioksidansa, smatra se i jednim od najboljih prirodnih saveznika za zdravlje srca, jer može doprinijeti smanjenju lošeg holesterola.

Ono što ovu namirnicu dodatno izdvaja jeste činjenica da neke studije ukazuju da njena redovna konzumacija može imati jednako povoljan efekat na regulaciju krvnog pritiska kao i određeni lijekovi, iako se propisana terapija, naravno, ne smije zamjenjivati.

Kako pripremiti najzdraviji doručak

Da bi se izvukla maksimalna korist, važno je birati zob u zrnu umjesto instant pahuljica. Zrno se potapa preko noći, a ujutro kuha petnaestak do dvadeset minuta, dok ne omekša.

Za bržu, slatku varijantu dovoljno je pomiješati šolju zobi sa četiri šolje mlijeka, dodati med i suho grožđe, ostaviti da stoji preko noći pa ujutro kratko skuhati dok se smjesa ne zgusne.

Tako pripremljena kaša lako se prebaci u staklenu teglu i ponese na posao.

Najzdraviji doručak na svijetu jednostavan je, pristupačan i istinski koristan za tijelo, pa ga možete jesti bez imalo grižnje savjesti.

 

