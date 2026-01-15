Nakon kratkog otopljenja dolaze minusi i jak vjetar

Još danas i sutra u regionu će preovladavati promjenjivo oblačno i relativno toplo vrijeme, dok se od petka navečer očekuje zahlađenje zbog dotoka hladnijeg, ali suhog zraka sa istoka.

Do tada će uglavnom biti suho, uz tek povremenu slabu kišu, a snježni pokrivač u nizijama će se u potpunosti otopiti.

Od vikenda slijedi osjetno hladnije i vjetrovitije vrijeme, uz umjeren do jak istočni i jugoistočni vjetar, dok će na Jadranu puhati bura. Padavine će uglavnom izostati.

Meteorolozi najavljuju mogućnost novog prodora hladnog zraka oko 23. januara, ali još nije jasno da li će donijeti jače zahlađenje i snijeg ili toplije vrijeme s kišom. Naredni dani u Bosni i Hercegovini donose postupni pad temperatura, čestu nisku oblačnost i maglu u Bosni, dok će Hercegovina imati više sunčanih perioda.