Nakon kratkog otopljenja dolaze minusi i jak vjetar

Adin Jusufović
Snijeg, zima, hladno, vjetar
Još danas i sutra u regionu će preovladavati promjenjivo oblačno i relativno toplo vrijeme, dok se od petka navečer očekuje zahlađenje zbog dotoka hladnijeg, ali suhog zraka sa istoka.

Do tada će uglavnom biti suho, uz tek povremenu slabu kišu, a snježni pokrivač u nizijama će se u potpunosti otopiti.

Od vikenda slijedi osjetno hladnije i vjetrovitije vrijeme, uz umjeren do jak istočni i jugoistočni vjetar, dok će na Jadranu puhati bura. Padavine će uglavnom izostati.

Meteorolozi najavljuju mogućnost novog prodora hladnog zraka oko 23. januara, ali još nije jasno da li će donijeti jače zahlađenje i snijeg ili toplije vrijeme s kišom. Naredni dani u Bosni i Hercegovini donose postupni pad temperatura, čestu nisku oblačnost i maglu u Bosni, dok će Hercegovina imati više sunčanih perioda.

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

Vremenska prognoza: Vedar dan bez padavina

BiH

Vremenska prognoza za BiH: Jutro hladno, dan topliji uz sunčane intervale

Vijesti

Meteorolozi najavjulju razvedravanje

Vijesti

Vremenska prognoza u BiH do kraja sedmice

Vijesti

Postepeno naoblačenje u BiH, sutra umjereno oblačno i toplije

Vijesti

Niske temperature danas u cijeloj BiH, izdato narandžasto upozorenje za Tuzlu

BiH

CIK BiH još nije dobio sredstva za prijevremene izbore u entitetu RS

Istaknuto

Teška nesreća u Sloveniji: Saobraćaj potpuno obustavljen!

Istaknuto

Poticaj za otkupljeno mlijeko u FBiH raste na 0,42 KM

Vijesti

Reza Pahlavi najavio kreiranje “slobodnog Irana”

BiH

Plata vam je 1560 KM, a dobijete 1000 KM. Evo obrazloženja

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]