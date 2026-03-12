Napadnuta dva tankera za naftu u vodama Iraka

Adin Jusufović
irak

U napadu na dva strana naftna tankera u Perzijskom zaljevu, u blizini iračke luke Basra, poginuo je jedan član posade, javila je u četvrtak iračka državna televizija.

Kako je naveo jedan zvaničnik iz lučke uprave, dva tankera pod stranom zastavom, koja su prevozila iračko lož-ulje, napadnuta su u teritorijalnim vodama Iraka, nakon čega je na oba broda izbio požar.

Direktor Iračke kompanije za luke Farhan al-Fartousi izjavio je za državnu novinsku agenciju da su sve aktivnosti na naftnim terminalima privremeno zaustavljene, dok komercijalne luke nastavljaju raditi bez prekida.

Prema njegovim riječima, u napadu je stradao jedan član posade, dok je do sada spašeno 38 osoba. Dodao je da potraga za eventualno nestalim članovima posade još traje, ne iznoseći podatke o njihovoj nacionalnosti niti o tome ko bi mogao stajati iza napada.

Iz iračke vlade je za agenciju INA saopćeno da su oba tankera bila meta sabotaže.

Sigurnosni izvor iz Basre rekao je za CNN da postoji sumnja kako je brod povezan s Iranom, opremljen eksplozivom, udario u dva tankera, ali je naglasio da je istraga još u toku.

Nakon incidenta rad na naftnim terminalima privremeno je obustavljen.

U međuvremenu, Iran je nastavio napade na luke, tankere i naftna postrojenja, dok su Izrael i Sjedinjene Američke Države nastavile vojne udare na iranske ciljeve.

