Naučnici upozoravaju: Ovaj umjetni zaslađivač može uzrokovati masnu jetru

Umjetni zaslađivač sorbitol, čest sastojak dijetalnih sokova, sladoleda i žvakaćih guma, mogao bi povećati rizik od bolesti jetre, pokazuje novo istraživanje. Naučnici navode da ovaj šećerni alkohol, popularna zamjena za šećer zbog manje kalorijske vrijednosti, može doprinijeti razvoju masne jetre, prenosi Daily Mail.

Masna jetra je stanje koje pogađa gotovo 100 miliona Amerikanaca, a karakteriše ga nakupljanje masnoće u jetri koje može uzrokovati upalu, stvaranje ožiljaka i u najtežim slučajevima dovesti do zatajenja organa.

Kako sorbitol utiče na jetru

Istraživači s Univerziteta Washington u St. Louisu testirali su učinak sorbitola na zebricama. Utvrdili su da se sorbitol prirodno stvara u crijevima kada su povišene razine glukoze, ali da zdrave crijevne bakterije taj spoji razgrađuju i uklanjaju.

Problem nastaje kada tih bakterija nema dovoljno, što se često dešava kod osoba koje koriste određene lijekove. U takvim slučajevima sorbitol se ne razgradi u crijevima nego dospijeva do jetre, gdje potiče nakupljanje masti. Mehanizam je jednostavan, sorbitol se pretvara u fruktozu, a fruktoza potom u mast.

„Ovi nalazi pokazuju da crijevne bakterije koje razgrađuju sorbitol štite od razvoja masne jetre. To sugerira da prekomjeran unos sorbitola hranom može predstavljati rizik“, navodi se u studiji.

Dr. Gary Patti, voditelj istraživanja, pojašnjava da se sorbitol može u tijelu stvarati u značajnim količinama, ali da problem nastaje kada nema dovoljno pravih bakterija koje bi ga razgradile. U tom slučaju prelazi u jetru i stvara dodatno opterećenje.

Iako su testovi obavljeni na ribama, naučnici ističu da bi slične procese trebalo ispitati i na ljudima. Ipak, smatraju da je ovo jasno upozorenje na moguće rizike.

Simptomi i opasnosti masne jetre

Masnu jetru najčešće uzrokuju prekomjerna tjelesna težina, inzulinska rezistencija, dijabetes i visoke masnoće u krvi. Sorbitol se prirodno nalazi u voću poput jabuka i bresaka, ali se masovno koristi i kao niskokalorični zaslađivač u industrijskoj hrani.

Ovo stanje često ne izaziva simptome, pa mnogi ne znaju da ga imaju. Mogući znakovi su bol u trbuhu, osjećaj sitosti, umor, slabost, mučnina, gubitak apetita, neobjašnjiv gubitak težine, žutilo kože i očiju te oticanje trbuha, nogu ili ruku.

Ako se ne liječi, masna jetra može napredovati do stvaranja ožiljaka i na kraju zatajenja organa. Liječenje uključuje promjene ishrane, lijekove, smanjenje tjelesne težine i izbjegavanje alkohola, dok su u najtežim slučajevima potrebne transplantacije.

Ranija upozorenja u vezi s fruktozom

Isti naučni tim i ranije je upozoravao na rizike povezane s fruktozom, šećerom koji se dodaje u veliki broj prehrambenih proizvoda. Njihova studija iz prethodne godine pokazala je da fruktoza može ubrzati rast određenih tumora kože, dojke i grlića maternice.

Jetra pretvara fruktozu u elemente koji tumoru pomažu da brže raste, pa bolest postaje agresivnija. Važno je razlikovati dodanu fruktozu, najčešće prisutnu u industrijskoj hrani i napicima, od prirodne fruktoze u voću koja dolazi zajedno s vlaknima i drugim korisnim tvarima koje usporavaju njenu apsorpciju.