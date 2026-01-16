Ne postoje dokazi da je Tuzla pokušala proglasiti autonomiju u ratu

Komisija za istinu o Tuzli ‘92-‘95 saopćila je da ne postoje nikakvi dokazi koji bi potvrdili tvrdnje o navodnom pokušaju proglašenja autonomije Tuzle tokom rata u Bosni i Hercegovini. Ovakve ocjene iznesene su nakon sjednice Komisije održane povodom izjava koje su se posljednjih dana pojavile u javnosti, a koje Tuzlu pokušavaju dovesti u vezu sa separatističkim projektima iz ratnog perioda.

U saopćenju se navodi da je Komisija, nakon pregleda dostupnih historijskih izvora, svjedočanstava i analiza iz perioda od 1992. do 1995. godine, zaključila da Tuzla nije poduzimala nikakve korake ka uspostavi autonomnog statusa, već je tokom cijelog rata ostala integralni dio države Bosne i Hercegovine. Kako ističu, grad je zadržao multietnički karakter i bio dosljedno opredijeljen za očuvanje državnog poretka, a tvrdnje o autonomiji ocijenjene su kao pokušaj revizije historije bez utemeljenja u činjenicama.

Komisija je odbacila i poređenja Tuzle sa slučajem Fikreta Abdića i takozvane Autonomne Pokrajine Zapadna Bosna, navodeći da je riječ o pogrešnoj i neosnovanoj analogiji. U saopćenju se podsjeća da Tuzla nikada nije imala separatističke ambicije, već je bila prepoznata kao sredina koja se suprotstavljala etničkom čišćenju i nacionalističkim podjelama, te kao jedan od ključnih oslonaca u odbrani državnog integriteta.

Prema ocjeni Komisije, Tuzla je tokom rata imala ulogu bedema države Bosne i Hercegovine, ne samo u političkom i strateškom smislu, već i kroz očuvanje civilnog života i prijem desetina hiljada izbjeglica. Naglašava se i da su odluke u gradu često donošenje zajednički, uz saradnju različitih političkih i etničkih aktera, što je, kako se navodi, omogućilo očuvanje nenacionalističke politike i stabilnosti u izuzetno teškim okolnostima.

Komisija je u svom saopćenju upozorila na opasnost političke i medijske instrumentalizacije prošlosti i poručila da takvi pokušaji mogu narušiti povjerenje unutar probosanskih snaga. Najavljeno je da bi Grad Tuzla i Gradsko vijeće u budućnosti mogli pokrenuti i sudske postupke zbog, kako se navodi, klevetničkih tvrdnji koje se pojavljuju u javnosti.