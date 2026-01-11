Nepovoljni vremenski uslovi otežavaju saobraćaj, vozačima se savjetuje oprez

Saobraćaj se u većem dijelu Bosne i Hercegovine odvija otežano i usporeno zbog nepovoljnih vremenskih uslova. Na planinskim prevojima prisutan je ugažen i raskvašen snijeg, dok ledena kiša i niske temperature stvaraju poledicu, što dodatno ugrožava sigurnost učesnika u saobraćaju.

Zabrana saobraćaja za teretna motorna vozila na snazi je na putnim pravcima Resanovci–Drvar i Bosansko Grahovo–Strmica. Na magistralnom putu M-18 Srednje–Olovo–Kladanj–Tuzla zabilježene su česte dojave o oborenim stablima na kolovozu.

Na magistralnoj cesti Jablanica–Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za teža vozila saobraćaj i dalje obustavljen.

Na izlazu iz Bosne i Hercegovine formirane su duge kolone vozila na graničnim prelazima Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina, Gradiška i Brod. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila uglavnom ne prelaze 30 minuta, ali se zbog primjene novog sistema registracije putnika pri ulasku i izlasku iz Evropske unije mogu očekivati duža čekanja.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, dok je granični prelaz Karakaj od 2. decembra 2025. godine otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak i dalje je zabranjen saobraćaj za sva teretna vozila.