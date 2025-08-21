Nesreća u Trnopolju: Nakon devet dana borbe preminula mlada majka Erna

Preminula je dvadesetpetogodišnja žena koja je teško povrijeđena 12. augusta u teškoj saobraćajnoj nesreći u Trnopolju kod Prijedora, potvrđeno je za ATV iz UKC-a RS-a.

Erna K. (25) iz Trnopolja je zadobila teške povrede opasne po život, kada je nju, njenu majku i dijete udario automobil golf.

Devet dana kasnije, nesretna žena je uprkos velikim naporima ljekara preminula u bolnici.

Podsjećamo, njena majka Amira K. preminula je prekjučer, također u UKC-u.

– Nažalost i pored svih napora ljekara da joj spase život A. K. je preminula danas oko 12 sati – potvrđeno je u utorak iz UKC-a.

Podsjećamo, u nesreći koja se dogodila 12. augusta u Trnopolju učestvovao je M. B. iz Trnopolja upravljajući vozilom marke golf i troje pješaka, od kojih je jedno dijete.

Kako se tada nezvanično moglo čuti, u pitanju su članovi iste porodice – 25-godišnja žena Erna K., njena 45-godišnja majka Amira K. i četverogodišnji sin.