Nestao Sead Jahić iz Tuzle, porodica moli za pomoć

Na području Jahorine-Trebevića nestao je Sead Jahić iz Tuzle, rođen 1998. godine.

Prema dostupnim informacijama, Sead je posljednji put lociran 31.12. oko 19:00 sati na širem području Jahorine – Trebevića. U tom trenutku kretao se automobilom marke Suzuki Vitara, bijele boje, registarskih oznaka A58-E-122, saopštila je porodica.

“U jutarnjim satima 1.1.2026.godine, PS Istok/PU Tuzla je prijavljeno udaljenje od kuće S.J.(1998) iz Tuzle, koji se udaljio vozilom pmv Suzuki Vitara u jutarnjim satima 31.12.2025.godine. S tim u vezi istražitelji OKP PU Tuzla poduzimaju sve potrebne mjere i radnje s ciljem pronalaska S.J.” potvrdili su iz UP MUP-a TK.

Sead Jahić je visok oko 180 cm, tamne kose i tamnih očiju. Telefoni su trenutno isključeni i porodica ne uspijeva uspostaviti kontakt niti doći do bilo kakvih novih informacija.

Građani koji imaju bilo kakvu informaciju koja bi mogla pomoći u potrazi mole se da se jave na sljedeće brojeve:

+387 61 964 839

+387 60 325 1404