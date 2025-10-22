U BiH u augustu registrovano više od 322 hiljade nezaposlenih osoba

U Bosni i Hercegovini je tokom augusta 2025. godine registrovano ukupno 322.121 nezaposlena osoba, što predstavlja porast od 0,4 posto u odnosu na juli, pokazuju podaci Agencije za statistiku BiH.

Od tog broja, 192.574 su žene, čime njihov udio u ukupnoj nezaposlenosti iznosi gotovo 60 posto. Broj nezaposlenih muškaraca ostao je nepromijenjen, dok je broj nezaposlenih žena povećan za 0,6 posto.

Prema starosnoj strukturi, najviše nezaposlenih je u grupi između 50 i 59 godina – njih 84.504, dok slijede starosne grupe od 40 do 49 godina (67.673) i 30 do 39 godina (62.191). Najmanje nezaposlenih je među mladima od 15 do 24 godine, ukupno 32.463 osobe.

Kada je riječ o polnoj strukturi, među muškarcima je najviše nezaposlenih u dobi od 50 do 59 godina (38.262), a najmanje u grupi od 25 do 29 godina (11.271). Kod žena, najviše nezaposlenih je u istoj starosnoj kategoriji, od 50 do 59 godina (46.242), dok ih je najmanje među najmlađima od 15 do 24 godine (17.230).

Po kvalifikacionoj strukturi, najviše nezaposlenih ima visoku ili kvalifikovanu stručnu spremu (VKV i KV) – ukupno 100.678 osoba. Slijede nekvalifikovani (NK) sa 91.841 nezaposlenim i osobe sa srednjom stručnom spremom (SSS) kojih je 91.648.

Podaci ukazuju na blagi rast ukupne nezaposlenosti, izraženiju zastupljenost žena u evidenciji službi za zapošljavanje, te velike razlike u stopi nezaposlenosti prema starosnoj i obrazovnoj strukturi.