Nikšić: Minimalna plata, penzije i porodiljske naknade pokazuju da se rad ponovo cijeni

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić uputio je novogodišnju čestitku građankama i građanima Federacije BiH. Uz želje za uspješnu predstojeću 2026. godinu, Nikšić se osvrnuo na ključne rezultate rada Vlade Federacije BiH u 2025. godini, ističući da je fokus rada Vlade na konkretnim rezultatima, s ciljem unapređenja životnog standarda građana, jačanja socijalne sigurnosti, ekonomskog razvoja i vladavine prava.

– Na kraju svake godine, svi se zapitamo isto: da li je naš trud imao smisla i da li danas živimo makar malo bolje nego jučer. Zato se na izmaku ove godine vraćamo jednom suštinskom pitanju – ne šta smo govorili, nego šta smo zaista uradili. I, još važnije, da li su ljudi te promjene osjetili u svom svakodnevnom životu. Upravo tim principom vodili smo se u radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, fokus na rezultate, a ne na retoriku. Građani su osjetili da se rad ponovo cijeni. Radnici su, nakon gotovo jedanaest godina, dobili značajno povećanje minimalne plate.

To nije bila samo ekonomska odluka. To je bila jasna poruka da rad mora biti temelj dostojanstvenog života, a ne neprekidna borba za preživljavanje. Istovremeno, otvorili smo prostor za rasterećenje rada i daljnji rast plata, jer snažna ekonomija počinje poštovanjem prema onima koji je svakodnevno grade. Penzioneri su osjetili da nisu zaboravljeni. Povećanje penzija nije samo finansijska mjera. To je izraz zahvalnosti i poštovanja prema ljudima koji su izgradili ovu zemlju i koji zaslužuju sigurnost i mir u godinama kada im je to najpotrebnije. Roditelji su osjetili pravedniji sistem. Po prvi put u Federaciji, porodilje imaju jednake naknade bez obzira na mjesto stanovanja. Porodice su dobile veći dječiji doplatak, a roditelji njegovatelji priznanje za teret koji svakodnevno nose – često tiho, bez reflektora. Fond solidarnosti danas raspolaže sa 77 miliona KM što je dvostruko više od onoga što smo zatekli. To nije socijalna politika na papiru. To je solidarnost u praksi.

Privreda danas ima partnera u vlasti. Stabilne javne finansije i odgovorno upravljanje dugom donijele su ono što je privredi najvažnije – sigurnost da planira, ulaže i zapošljava. Izgradnja Koridora Vc i brzih cesta odvija se kontinuirano, uz značajna vlastita ulaganja, jer povezana zemlja znači jaču ekonomiju i sigurniji život ljudi. Pokrenuli smo gasifikaciju Federacije kako bismo osigurali dugoročnu energetsku nezavisnost. Nakon deset godina blokade, formiran je POSKOK. Institucija koja jasno poručuje da nema nedodirljivih. Činjenicu da se ispituju i neke odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine doživljavam kao snažan dokaz da zakon važi jednako za sve. To je poruka da se država ne štiti od istine, nego istinom gradi povjerenje. Borba protiv kriminala i korupcije mora biti beskompromisna i neumoljiva.

Pred nama je nova godina. Neće biti laka, ali naš pristup ostaje isti odgovoran, dosljedan i usmjeren na mjerljive rezultate. Ulazimo u izbornu godinu, svjesni percepcije da se tada ne radi. Mi ćemo pokazati suprotno. Radit ćemo do posljednjeg dana mandata, donoseći odluke koje se ne mjere riječima, nego stvarnim promjenama u životima ljudi. Znam da povjerenje ne dolazi iz govora, nego iz svakodnevnog osjećaja pravde, sigurnosti i nade.

U svoje ime i uime Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, želim Vam mirnu, zdravu i dostojanstvenu Novu godinu. Godinu u kojoj ćemo zajedno nastaviti raditi, graditi i živjeti bolje u Federaciji Bosne i Hercegovine. Sretna Nova godina – poručio je premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić u novogodišnjoj čestitki, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.