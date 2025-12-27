Nikšić: Naš cilj je izgraditi Federaciju u kojoj se isplati raditi, ulagati i ostati

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić izjavio je u intervjuu za Fenu da je Vlada FBiH u protekle dvije i po godine pokazala da se Federacija može voditi „odgovorno i stabilno“, uz reforme koje su rezultirale rastom plata i penzija, jačanjem socijalne sigurnosti, stabilizacijom javnih finansija i rekordnim izvozom namjenske industrije, te najavio nastavak reformskog kursa i u izbornoj godini.

Govoreći o učincima Vlade, Nikšić je naveo da su pokrenute reforme koje su decenijama odgađane, uključujući radno-pravni i fiskalni okvir, penzioni sistem, poreze i unapređenje poslovnog ambijenta.

„Naš cilj je izgraditi Federaciju u kojoj se isplati raditi, ulagati i ostati. Reforme radimo pažljivo i odgovorno, bez improvizacije, ali s odlukama koje mijenjaju stvari nabolje“, rekao je Nikšić.

Prema njegovim riječima, rezultati su vidljivi kroz povećanje minimalne plate sa 596 na 1.000 KM, smanjenje stope doprinosa sa 41,5 na 36 posto, rast prosječne plate sa 1.277 na 1.590 KM, povećanje penzija i socijalnih davanja, te uvođenje novih mjera poput porodiljskih naknada od 1.000 KM i povećanja dječjeg doplatka na 190 KM. Najniža penzija, kako je naveo, sada iznosi 600 KM, a izmjenama zakona ide na 702 KM.

Nikšić je naglasio da je finansijska stabilnost bila temelj svih politika, uz redovno servisiranje obaveza, očuvanu likvidnost budžeta i istovremeno ulaganje u infrastrukturu, energetiku i zdravstvo. Posebno je izdvojio rast namjenske industrije, koja bilježi rekordne izvozne rezultate i nova zapošljavanja. „Vrijednost izvoza vojne opreme, municije i eksploziva gotovo je udvostručena u odnosu na prethodnu godinu“, kazao je, navodeći da se radi o stabilnom trendu, a ne jednokratnom skoku.

Kao jedan od važnih iskoraka naveo je i promjenu odnosa prema javnim preduzećima, uz pokretanje vanrednih i nezavisnih revizija. „Otvorili smo pitanje odgovornosti i stvarnih rezultata. To nije uvijek popularno, ali je nužno“, rekao je premijer.

Govoreći o minimalnoj plati od 1.000 KM, Nikšić je ocijenio da je riječ o „dobro promišljenoj i socijalno nužnoj mjeri“, naglašavajući da se procjene o masovnim otkazima nisu ostvarile. „Podaci pokazuju sezonske oscilacije, a ne negativne posljedice povećanja minimalne plate“, kazao je.

U vezi s JP Autoceste FBiH, premijer je rekao da saradnja s Evropskom investicionom bankom nije obustavljena, navodeći da je u septembru 2025. realizirana rekordna tranša EIB-a od 135,3 miliona eura. Tvrdnje o suprotnom ocijenio je kao „selektivnu interpretaciju zastarjelih dokumenata“.

Nikšić je govorio i o Južnoj interkonekciji, ističući da su napravljeni konkretni koraci ka početku gradnje, uz cilj da projekat bude završen do kraja 2027. godine. „To je strateški interes Federacije i BiH, posebno u kontekstu energetske sigurnosti“, rekao je.

Komentarišući političku situaciju, premijer je upozorio da politička nestabilnost i blokade evropskog puta ograničavaju razvoj zemlje. „Investitori traže predvidivost i funkcionalne institucije. Kada toga nema, cijenu na kraju plaćaju građani“, poručio je.

Zaključio je da izborna godina ne smije biti izgovor za zastoje u radu Vlade te da će se reformski kurs nastaviti do kraja mandata. „Građani su nas birali da isporučimo rezultate i to ćemo uraditi“, naglasio je Nikšić.