Nikšić: Rad Fiskalnog vijeća na čekanju do odluke Ustavnog suda o Vladi RS

Jasmina Ibrahimović
Nikšić ostaje na čelu SDP-a BiH
Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić oglasio se nakon današnje sjednice Fiskalnog vijeća BiH, na kojoj nije dao saglasnost na dnevni red, što je u dijelu javnosti protumačeno kao blokada rada ovog tijela i procesa usvajanja državnog budžeta i povećanja plata.

Kao pozadinu svoje odluke naveo je činjenicu da je pred Ustavnim sudom BiH pokrenuto pitanje legalnosti aktuelnog saziva Vlade RS, te da na to pitanje upozorava već duže vrijeme. Istakao je da, dok Sud ne donese konačnu odluku, ostaje pri stavu da neće učestvovati u radu Fiskalnog vijeća BiH.

Reagujući na optužbe o opstruiranju fiskalnih odluka, naglasio je da predstavnici Federacije BiH nisu bili prepreka finansijskim procesima, već su se na svakoj sjednici zalagali za veća izdvajanja za institucije BiH, što se može potvrditi u zvaničnim zapisnicima.

Premijer je poručio da je spreman odmah nastaviti aktivno učestvovati u radu Fiskalnog vijeća čim Ustavni sud BiH donese odluku o Vladi RS, te je podsjetio da je Globalni okvir fiskalnog bilansa i politika za period 2025–2027. godine usvojen mjesecima prije nego što je u proceduru ušao Budžet institucija BiH za 2025. godinu.

